جامعة حلوان تكشف مجالات عمل خريجي علوم البترول والمعادن

أعلنت جامعة حلوان، عن صدور قرار وزاري ببد الدراسة هذا العام ببرنامج بكالوريوس علوم البترول والمعادن بكلية العلوم، وذلك بنظام الساعات المعتمدة، للعام الدراسي 2023-2024.
و كشفت كلية العلوم جامعة حلوان، أن مخرجات البرنامج تتمثل في مجالات العمل خلال الآتي:
- خريج برنامج البترول والمعادن لديه القدرة على تفسير المعلومات الجيولوجية السطحية وتحت السطحية للتعرف على أماكن تواجد البترول والمعادن
- الوفاء بمتطلبات الاستكشاف عن البترول والمياه والتي عادة تتضمن أساليب حديثة ومبتكرة
- تقييم الوضع الطبقي وتحليل الخواص الصخرية والوضع التركيبي التي تحكم تواجد البترول والمعادن والخامات
- تقديم النصح والمشورة واتخاذ القرار أثناء عمليات الحفر والاستكشاف عن تلك الموارد
- استحداث نظم تقنية تمكن من الإدارة الاقتصادية السليمة عند استخراج وتقييم هذه الموارد
- استحداث نظم تحكم بينية تمكن من الاستغلال الأمن والحماية لهذه الموارد القيمة إثناء الاستخراج والنقل
- رصد وتقييم مصادر التلوث فى أى خطوة من خطوات الاستغلال والتنمية واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
وتتمثل مجالات العمل لخريجي البرنامج فى مجالات: التعدين والاستكشاف، والاستشارات الجيولوجية، مجال البترول والغاز الطبيعي، وكذا المعاهد والهيئات البحثية.