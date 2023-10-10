الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.. فيديو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه شن غارات جوية واسعة النطاق على أحد أحياء قطاع غزة، مستهدفا أكثر من 100 موقع.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عشرات الطائرات المقاتلة شاركت في الغارات.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت العشرات من قذائف مدفعيتها تجاه مراكب الصيادين الراسية في ميناء خان يونس ودمرت عددا منها.

وأشارت الوكالة إلى الزوارق البحرية تواصل قصفها المدفعي على طول شارع الرشيد الساحلي غرب محافظات قطاع غزة

وكانت قناة الميادين قد ذكرت في وقت سابق أن الزوارق الحربية لجيش الاحتلال تطلق قذائفها بشكل هستيري على ميناء غزة ومحيطه.