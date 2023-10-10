الاحتلال الإسرائيلي يؤكد عدم وجود أي دعوة رسمية لتوجيه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى ، اليوم الثلاثاء، تراجعه عن تصريح نصح فيه سكان غزة بالفرار إلى مصر.

وطلب الجيش الإسرائيلي من الفلسطينيين في قطاع غزة الفرار إلى مصر لتجنب المزيد من المخاطر الناجمة عن الغارات الجوية، وفقاً لما ذكرته شبكة “سكاي نيوز” الإنجليزية.

وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، المتحدث العسكري الدولي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “أدرك أن معبر رفح لا يزال مفتوحا، وأنصح سكان قطاع غزة بالفرار من خلاله إلى مصر”.



وأضاف في تصريحاته: "أي شخص يستطيع الفرار من المعبر لن نمنعه"، ويقع المعبر على الحدود بين غزة ومصر.

وقصفت القوات الجوية الإسرائيلية نحو 200 هدف هذا الصباح، وتأكد مقتل ما يقرب من 704 شهداء فلسطينيين نتيجة الضربات الانتقامية منذ يوم السبت.

و صرحت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى ان القضية الفلسطينية الان تشهد منعطف هو الأخطر في تاريخها .

وقالت المصادر في تصريحات للقاهرة الاخبارية ان هناك مخطط واضح لخدمة اهداف الاحتلال القائمة على تصفية الاراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الارض وسكانها واجبارهم على تركها بتخيرهم بين الموت تحت القصف الاسرائيلي او النزوح خارج اراضيهم .



وحذرت المصادر من تداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني وان هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له مبررات الأمر الواقع كي لتزكية اطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيًا سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الاسرائيلي بتوطين اهالي غزة في سيناء وهو الامر الذى تصدت له مصر وستتصدى له ورفضه الاجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وارضه واعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفه واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التى يتم تصفيتها الان .