بحرية الاحتلال الإسرائيلي تقصف مراكب الصيادين الراسية في ميناء خان يونس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت العشرات من قذائف مدفعيتها تجاه مراكب الصيادين الراسية في ميناء خان يونس ودمرت عددا منها.

وأشارت الوكالة إلى الزوارق البحرية تواصل قصفها المدفعي على طول شارع الرشيد الساحلي غرب محافظات قطاع غزة

وكانت قناة الميادين قد ذكرت في وقت سابق أن الزوارق الحربية لجيش الاحتلال تطلق قذائفها بشكل هستيري على ميناء غزة ومحيطه.

وأشارت القناة إلى أن القصف الإسرائيلي الجنوني على غزة انتقل من البر إلى البحر مقابل الصمود الفلسطيني البطولي.

ولفتت القناة إلى أن هناك تدميرا كليا لشبكة المياه في قطاع غزة حيث ازدادت حدة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

