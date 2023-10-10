بايدن: نراقب أي تهديدات تتعلق بالهجمات على إسرائيل

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على عمق العلاقات التي تجمع الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل خاصة خلال الفترة الراهنة.

وكتب "بايدن"، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “إكس”، “العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة عميقة، والكثير من العائلات الأمريكية تشعر بألم هذا الهجوم علاوة على معاداة واضطهاد الشعب اليهودي على مدار السنين”.

وأضاف “في المدن في جميع أنحاء البلاد، يراقب شركاء إنفاذ القانون المحليون والفدراليون عن كثب أي تهديدات محلية تتعلق بالهجمات الإرهابية المروعة في إسرائيل”.

وكان قد أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وونائبته كاملا هاريس سيجتمعان مع فريق مجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم لمناقشة دعم الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن وهاريس سيتحدثان أيضا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الاجتماع لمناقشة دعم للدعم اللازم للاحتلال.

وأكد البيت الأبيض، أن الدفعة الأولى من المساعدات الأمنية التي اقرتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى في طريقها إلى الاحتلال الإسرائيلى.