كيف خسر أحمد رزق وزنه.. الفنان يجيب

كشف الفنان أحمد رزق، سر خسارة وزنه بشكل لافت للأنظار حيث ظن الكثير أنه خضع إلى عملية تكميم معدة ، كانت السبب فى خسارة الوزن.

وقال أحمد رزق ، فى مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح : لم أخضع إلى عملية تكميم معدة كما يظن البعض ، لكن الأمر كان عبارة عن نظام غذائي وصحى معين خضعت له بعد تعرضي للإصابة بمرض السكر من الدرجة الثانية.

شاهد الفيديو هنا

وأضاف أحمد رزق : وجدت أن الأسلوب الغذائى والرجيم الذى خضعت له أفادنى كثير واستمريت عليه وأصبحت أكثر حركة ومرونة وأقوم بأشياء كان من الصعب القيام بها من قبل.

تكريم أحمد رزق

وتم تكريم أحمد رزق ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح، الذى أقيم تحت شعار "مسرح بلا إنتاج"، وحملت الدورة اسم النجم السكندري أحمد رزق صاحب التاريخ الكبير في الدراما باختلاف أنواعها.

وأضاف رئيس مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المهرجان بدأ في عام 2008 بقصر التذوق في سيدي جابر، بمشاركة مجموعة من الشباب، ثم بدأ المهرجان في الخروج من القصر حتى يصل إلى مسارح أكبر.

وتابع أن شعار مسرح بلا إنتاج في الدورة الحالية يعتمد على بساطة الإنتاج أكثر من التكلف وصرف ميزانيات ضخمة على العروض المسرحية، مؤكدًا أن الفكرة لاقت نجاحا كبيرا، كما تم تحويل المهرجان إلى مهرجان دولي من الدورة السادسة حتى الدورة الثالثة عشرة، إذ استضاف خلال هذه الدورات أكثر من 30 دولة.