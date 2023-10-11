تشييع جنازة والد نسمة محجوب فى أكتوبر

قررت أسرة المخرج علاء محجوب، إقامة مراسم تشييع جنازة الراحل والد المطربة نسمة بعد صلاة الظهر من مسجد الحصرى في منطقة 6 أكتوبر.

وتوفى المخرج علاء محجوب، والد المطربة نسمة، وذلك بعد تعرضه إلى أزمة صحية مفاجئة ونقله إلى المستشفى.

والد نسمة محجوب

علاء محجوب مخرج روائي مصري من مواليد عام 1952، حصل على دبلوم فنادق من معهد جلوستر بلندن عام 1974 بكالوريس كلية التجارة عام 1977 بالقاهرة ثم سافر إلى أمريكا حيث حصل على ماجستير في التسويق والإعلان عام 1981، ثم بكالوريوس فنون قسم الإخراج السينمائي من جامعة كولومبيا عام 1984.

أخرج علاء محجوب ثلاثة أفلام روائية وأكثر من 120 إعلانا تليفزيونيا وأكثر من 200 فيلم وحلقة تسجيلية وبرامج تليفزيونية وحفلات عامة.

وشاركت نسمة محجوب شاركت مؤخرا فى مهرجان القلعة والذى قالت عنه إنه يحمل مكانة خاصة في قلبها، معربة عن سعادتها بالمشاركة فيه مرة أخرى.

وأضافت نسمة محجوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة”، أن الجمهور يترقب هذا الحدث السنوي بشغف كبير، ما يجعلها تشعر بالفخر والمسؤولية تجاه جمهورها، وتابعت: “بقالي 6 سنوات بشارك في مهرجان القلعة”.