ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة على الريق؟

كوب من القهوة له مجموعة من الفوائد الخاصة بها، وهناك عدة دراسات تكفي على الآثار الإيجابية للبن على الصحة منذ فترة طويلة، والوقاية من أمراض القلب, السكري, مرض الزهايمر وحتى السرطان.

ومع ذلك، فإن شرب القهوة في الصباح يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الضرر أكثر من الخير وأن يؤدي إلى قضايا هضمية، سكر الدم اختلال التوازن، ارتفاع مستويات الإجهاد.

كمل يمكن أن تزيد القهوة من مستوى هرمون الإجهاد الذي قد يؤدي إلى تأرجح مزاج وزيادة القلق.

تزيد القهوة في الصباح من الكرتيزول، الذي يمكن أن يؤثر سلباً على الإباضة والوزن والتوازن الهرموني، ما يسمى بهرمونات الإجهاد التي تساعد، في جملة أمور، على تنظيم الطاقة وتجعلك تشعر بالذات في وقت إستيقظ ومثير للإهتمام، ويحفز القهوة إنتاج الكرتيكوريتيول.

المصدر times of india