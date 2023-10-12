لعلاج النحافة عند الأطفال.. إليك هذه الوصفات

الكثير من الأمهات تجد نفسها أمام مشكلة تغذية الأطفال فالاطفال في سنمبكرة لا يرغبون بتناول كل الاطعمة المفيدة لهم والتي تبني اجسامهموتحافظ على صحتهم وايضا يفضلون اللعب عن تناول الطعام بشكل اكبرفي هذه لذا نقدم لك فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى وصفة تساعد منتسمين طفلك بشكل صحيح ومناسب ومكونة من عناصر غذائية مفيدةلجسم طفلك وسيحبها الاطفال كثيرا لان طعمها جميل بالنسبة لهم..





وصفة السمسم بالحلبة

المكوّنات:





– كوب من الجلي الممزوج باللوز.

– كوب من الحمص الحلو.

– كوب من الحلبة.

– كوب من السمسم.





طريقة التحضير:





ضعي المقادير في وعاء، وقلّبيها، ثم اطحنيها، وحرّكيها جيداً.

ضعي المزيج المطحون في برطمان، واحتفظي به خارج الثلاجة، ومنالممكن إضافة ملعقتين صغيرتين من العسل لتحسين المذاق، وينصحبإطعام الطفل أربع ملاعق صغيرة منه كلّ يوم.





وصفة السمسم بالعسل

المكوّنات:





– كوب من السمسم.

– أربع ملاعق كبيرة من السكر.

– أربع ملاعق كبيرة من العسل.





طريقة التحضير:

ضعي السمسم في وعاء على النار، وقلّبيه حتى يصبح ذهبي اللون، ثمضعيه في المطحنة، وأضيفي السكر، والعسل، وقلّبيه حتى يتجانس، ثماحتفظي به في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة، وينصح بإطعام الطفلعشر ملاعق منه كل يوم، ومن الممكن وضعها في كوب من الحليب لتسهيلتناوله.





وصفة البطاطس بالجبن

المكوّنات:





– حبّة من البطاطس.

– حبّة من الجزر.

– أربع قطع من الجبن.





طريقة التحضير:

ضعي الجبن في وعاء من الماء على النار، وأذيبيه.

أضيفي البطاطس، والجرز إلى المزيج، واسلقيهما، ثمّ ضعي المزيج فيوعاء الخلاط الكهربائي، وأضيفي القليل من ماء السلق، واطحنيه جيداً،ثمّ قدّميه لطفلك.



