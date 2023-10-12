عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

متى يجب عليك أن تقلق بسبب خروج الدخان الأبيض من عادم السيارة؟

صدى البلد

يلاحظ ملاك وسائقو السيارات، وجود دخان أبيض يخرج من شكمان السيارة عند تشغيلها، خاصة في أوقات الجو البارد، وقد يتوقف الدخان الأبيض بعد لحظات وقد يستمر فترات متفاوتة، وقد تكون الحالة الثانية ناتجة عن مشكلة فنية في محرك السيارة ذاته.

 

أسباب خروج دخان أبيض من شكمان السيارة

يعتبر الدخان الأبيض الذي يخرج من أنبوب العادم الخاص بالسيارة نتيجة للتكثيف الطبيعي الذي يتراكم داخل نظام العادم.

وهذا الدخان إذا كان رقيقا مثل البخار، فلا داعي للقلق، حيث إنه سيختفي بسرعة، ولكن إذا كان الدخان أكثر سمكا فاعرف أن هناك مشكلة في المحرك ويجب زيارة الميكانيكي أو فني صيانة على الفور، وأسبابه هي:

تلف حشوة الرأس، ويعتبر ذلك سببًا مهمًا وشائعًا لخروج الدخان الأبيض من العادم.

وجود هواء في نظام التبريد، حيث يمكن أن تتسبب الفقاعات الهوائية داخل نظام التبريد في خروج دخان أبيض كثيف من أنبوب العادم.

الكثير من الزيت داخل المحرك، يمكن أن يخرج دخان أبيض من العادم عند تشغيل المحرك بعد تغيير الزيت إذا تم وضع كمية أكبر من الموصى بها من الشركة المصنعة للسيارة.

 

حل مشكلة خروج دخان أبيض من شكمان السيارة

إفراغ السيارة من الزيت القديم ووضع زيت جديد.

متابعة أوقات إفراغ الزيت بصورة دورية حتى لا تحدث المشكلة من الأساس.

زيارة مراكز الصيانة بصورة دورية للتأكد من سلامة المحرك وناقل الحركة.

تغيير الشنبر الخاص بالسيارة.

دخان أبيض شكمان الدخان الأبيض محرك أنبوب العادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

3 مؤامرات وأخبار زائفة.. القاهرة تتعرض لهجمة شرسة ..والسيسي يحذر

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

رسمياً.. نجل سيد معوض يوقع للأهلي 4 سنوات

سرق صور صاحبتي بدون ملابس.. إعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة عاطل القاهرة

لهذا السبب.. شوبير يكشف حقيقة غياب محمد صلاح عن بطولة أمم إفريقيا

موضوعات متعلقة

أفضل سعر لـ شيفروليه لانوس في مصر

أهم أسباب نقص مياه الردياتير في محرك السيارة

تويوتا تطرح نماذج سيارات كهربائية جديدة في طوكيو

BMW تحقق رقما قياسيا جديدا في قطاع السيارات الكهربائية

بيجو وسيتروين.. أسعار 5 سيارات جديدة في مصر

سعر BMW X2 موديل 2023 الجديدة في مصر

فرصة.. فولكس فاجن تي روك بدون أوفر برايس

لفترة محدودة.. سكودا كاروك بخصم 70%

ترشيحاتنا

الهجوم مستمر.. المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنة جديدة برشقة صاروخية

قرار قضائي ضد يوتيوبر متهم بسب وقذف الفنانة منى زكي

لفة هدايا.. جدل على السوشيال ميديا بسبب فستان بشرى

ناسا: عينة الكويكب بينو تحتوي على الماء والكربون

51 هجوما.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

رئيس الوزراء يتفقد منظومة العمل بشركة «فاليو» العالمية المتخصصة في تطوير تكنولوجيا السيارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك

فيديو

فيديوجراف| مهندس طوفان الأقصى.. من هو جلاد الاحتلال؟

كارثة جديدة تنتظر غزة.. ارتفاع عدد الشهداء وبيان عاجل من الصحة

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ