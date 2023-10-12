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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لهذا السبب.. شوبير يكشف حقيقة غياب محمد صلاح عن بطولة أمم إفريقيا

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من المشاركة مع الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا 2023.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير، ردا على إمكانية منع نادي ليفربول للاعبه محمد صلاح من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا: "محمد صلاح سيشارك في بطولة  أمم إفريقيا، مفيش كلام في هذا الأمر".

وأضاف:" ليفربول من حقه منع محمد صلاح من المشاركة في الأولمبياد لأنها غير مدرجة في الأجندة الدولية، لكن بطولة أمم إفريقيا مدرجة في الأجندة".

وتستضيف مدينة أبيدجان الإيفوارية قرعة بطولة أمم إفريقيا 2023، اليوم الخميس، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتحتضن كوت ديفوار بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

ويتواجد منتخب مصر في التصنيف الأول بين 6 فرق من أصل 24 مشاركًا في البطولة.

المنتخبات المشاركة في البطولة

مصر - نيجيريا - غينيا بيساو- بوركينا فاسو - الرأس الأخضر (كاب فيردي) - الكاميرون - ناميبيا - غينيا - غانا - أنجولا - الجزائر - تنزانيا - مالي - جامبيا - زامبيا - كوت ديفوار - الكونغو الديموقراطية - موريتانيا - تونس - غينيا الاستوائية - جنوب إفريقيا - المغرب - السنغال - موزمبيق.

شوبير محمد صلاح أمم إفريقيا 2023 صلاح منتخب مصر

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