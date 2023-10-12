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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين يكشف حوار محمد صلاح مع فيتوريا.. فيديو

صدى البلد

 

تحدث عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أجواء مباراة مصر وزامبيا الودية، بصفته رئيسًا لبعثة المنتخب هناك.

وقال حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «نشكر دولة الإمارات على الاستقبال والحفاوة والتنظيم الجيد الذي هو على أعلى مستواه».

وقال عامر حسين: «هدفنا في هذا المعسكر تغيير نظرة جمهور منتخب مصر عن المنتخب"، مضيفًا: «في المعسكر الماضي كانت هناك ظروف وغيابات في صفوف المنتخب، أما هذا المعسكر فيعرف اكتمال صفوف المنتخب».

وأشار حتحوت إلى أن تدريب اليوم كان هناك حماس كبير بين اللاعبين أثناء المران.

وحول موقف عمر مرموش من المشاركة، بعدما كان يعاني من إصابة مع فريقه بالدوري الألماني، قال عامر حسين: « عمر مرموش اليوم أدى التمرين بالكامل مع اللاعبين وهو مستعد تمامًا للمباراة».

ولفت حسين إلى أن اجتماع محمد صلاح مع البرتغالي روي فيتوريا، مدرب المنتخب، كان اجتماعًا عاديًا كل معسكر يتناقش فيها حول أوضاع المنتخب واللاعبين.

وأعرب عامر حسين عن أمنيته أن يكون الإقبال الجماهيري كبيرًا في مباراة الغد، قائلًا: «أتمنى الإقبال من الجمهور غدًا أما مباراة مصر والجزائر هناك إقبال كبير على شراء تذاكر المباراة».

https://www.youtube.com/watch?v=mKyFH5hcbhs

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