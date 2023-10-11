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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رياضة

مشوار منتخب مصر قبل انطلاق أمم إفريقيا بـ كوت ديفوار

صدى البلد

يستعد منتخب مصر لكرة القدم، لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، المقرر إنطلاقها في يناير القادم، في دولة كوت ديفوار.

وتنطلق قرعة كأس الأمم الإفريقية غدًا الخميس، لتحديد مجموعات البطولة في كوت ديفوار.


وقبل قرعة كأس الأمم الإفريقية، يستعرض "صدى البلد" مشوار منتخب مصر في التصفيات، والذي جاء كالتالي:


بدأ منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار من دور المجموعات برفقة كل من غينيا ومالاوي وإثيوبيا.


بدأ مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب غينيا، ونجح في تحقيق الفوز عليه بهدف نظيف، محققًا أول ثلاث نقاط.


ثم تلقى المنتخب المصري هزيمة مفاجئة من نظيره الأثيوبي بهدفين مقابل لاشئ، أدت إلى انتقادات واسعة تجاه الفراعنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


ثم نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز في الـ 4 مباريات المتبقية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.


حقق منتخب مصر 15 نقطة محتلاً صدارة المجموعة الرابعة، بينما جاء خلفه منتخب غينيا برصيد 10 نقاط.


سجل منتخب مصر في دور المجموعات، 10 أهداف وتلقت شباكه 3 آخرين.


ويسعى المنتخب المصري، لتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، الغائبة عنه منذ 13 عامًا، حيث كانت أخر نسخة توج بها منتخب الفراعنة كانت عام 2010.


وتأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس أمم إفريقيا في نسختي 2017، 2021، ولكن صادفه سوء حظ كبير بعدم تحقيق البطولة على الرغم من قوة الأداء الذي كان يتمتع به الفراعنة في النسختين.


يسعى المنتخب الوطني لاستغلال التتويج بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة من أجل تحقيق دفعة قوية ومنح اللاعبين بعض الثقة التي تؤهلهم إلى كأس العالم نسخة 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.


منتخب مصر أكثر منتخب عربي وإفريقي توج ببطولة كأس الأمم الإفريقية برصيد 7 ألقاب، متفوقًا على نظيره الكاميروني الذي في جعبته 5 ألقاب، بينما يأتي ثالثًا منتخب غانا برصيد 4 ألقاب، ونيجيريا برصيد 3 ألقاب، وأخيرًا كل من ساحل العاج والجزائر والكونغو الديمقراطية بلقبين لكلا منهما.


بينما حصل كل من المغرب وتونس على بطولة وحيدة في تاريخهما.

منتخب مصر مصر الإثيوبي مرحلة المجموعات تصفيات كأس الأمم الإفريقية غينيا

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