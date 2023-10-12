ترقب مصري.. كاف يجري قرعة أمم إفريقيا 2023.. الليلة

تستضيف مدينة أبيدجان الإيفوارية قرعة بطولة أمم إفريقيا 2023، اليوم الخميس، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتحتضن كوت ديفوار بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وسيصعد للأدوار الإقصائية 12 منتخبًا أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويتواجد منتخب مصر في التصنيف الأول بين 6 فرق من أصل 24 مشاركًا في البطولة.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023

مصر - نيجيريا - غينيا بيساو- بوركينا فاسو - الرأس الأخضر (كاب فيردي) - الكاميرون - ناميبيا - غينيا - غانا - أنجولا - الجزائر - تنزانيا - مالي - جامبيا - زامبيا - كوت ديفوار - الكونغو الديموقراطية - موريتانيا - تونس - غينيا الاستوائية - جنوب إفريقيا - المغرب - السنغال - موزمبيق.

ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب.

وصعد لمنتخب مصر إلى نهائي النسخة الماضية من مسابقة أمم إفريقيا التي أقيمت في الكاميرون، لكنه خسر أمام السنغال بركلات الحظ الترجيحية، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.