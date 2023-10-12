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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فراس سعيد يجهّز مفاجأة من العيار الثقيل لجمهوره

فراس سعيد
فراس سعيد

كشف الفنان فراس سعيد بأن حكاية «روحى فيك» المكونة من 10 حلقات من مسلسل «55 مشكلة حب» للنجمة عائشة بن أحمد وآخرين، حيث أنها تشهد أحداث مليئة بالمفاجآت من أول حلقة لآخر حلقه التى تلفت الأنظار لها وتخطف القلوب بالسهل الممتنع لتناول سرد أحداثها التشويقية.

مؤكدًا أنها ستكون مفاجأة من العيار الثقيل لما تتضمنه من أفكار غير تقليدية تعرض لأول بهذه الطريقة على المشاهدين، والمقرر عرضها على شبكة قنوات ON الفضائية خلال هذا الشهر الجارى.

وأضاف فراس، إنه يحب الأعمال الفنية التى تأخذ عن أعمال أدبية سواء كتب أو روايات، متابعا: "وأنا بحب الدكتور الراحل مصطفى محمود جدا، وفكرة إن أعمل حاجة متاخده من كتابه دي حاجة عظيمة جدا بالنسبالى".

وقال فراس أنه لم يطلع على الكتاب قبل العمل، وإنما اكتفى بالمعالجة والورق الذي كتبه السيناريست أحمد عثمان، موضحا: "أحمد عثمان كاتب كل معلومة وتفصيلة أنا محتاج أعرفها عن الشخصية، وعن الدور الذى أقدمه لأول مره وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه".

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وأردف فراس أيضًا بأنه سعيد بالتعاون مع المخرج محمد لطفى الذى يخلق حالة من الجمال والروعة فى إدارته داخل اللوكيشن، لخلق رؤية سينمائية جديدة بإدخالها على هذه الحبكة الدرامية، ليراها الجمهور وكافة الجهات الصحفية والإعلامية معاً بنكهة درامية تشويقية والتى سوف تظهر على الشاشة الذهبية قريبًا.

وأعرب فراس أيضًا عن سعادته بكواليس حكاية «روحى فيك» واصفاً؛ أشادته بأنها ممتعة مع جميع الأبطال آنذاك الذى تشرف بالعمل معهم وفى مقدمتهم النجمة عائشة بن أحمد ونور محمود ومحمد كيلانى وجميع كاست وكرو هذا العمل.

حكاية «روحى فيك»، من بطولة النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلانى، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وآخرين، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

وتعد حكاية "روحى فيك" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" المقرر طرحها بعد عرض حكاية «ما تيجى نشوف» وهى الحكاية الثانية له والذى تعرض حلقاتها حاليًا على شبكة قنوات ON الفضائية، وهى من بطولة الفنانة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، عمرو ممدوح، شيما الشريف وآخرين، ومن تأليف وأشراف عام على الكتابة للسيناريست عمرو محمود ياسين وشاركه فى كتابة الحلقات ساره مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.

وأنتهت شبكة قنوات ON الفضائية ومنصة Watch It الإلكترونية من عرض حلقات حكاية "الفريدو" وهى أولى حكايات المسلسل والذى حققت نجاح منقطع النظير حول توحد واتفاق الجمهور وكافة الجهات الإعلامية والصحفية والنقاد ورواد مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة سوياً، والذى تضمنت نخبة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، إنجي كيوان، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، أحمد فريد، عابد عنان، محسن صبرى، محمد السويسي وآخرين، ومن تأليف وأشراف عام على الكتابة للسيناريست عمرو محمود ياسين وشاركه فى كتابة الحلقات سارة مصباح وياسمين ميشيل وإخراج عصام نصار.

وكما أن فكرة مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور الراحل مصطفى محمود والذى يحمل نفس الإسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منهم 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية.

أحدث أعمال الفنان فراس سعيد ظهوره كضيف شرف فى فيلم «ساعه إجابة» للنجمة نجلاء بدر والذى يقاسمها في البطولة الفنان مراد مكرم والطفل سليم مصطفى بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف وعلى رأسهم شريف سلامة وغاده عادل وايتن عامر وأحمد فتحى ومحمد ثروت وانتصار وإيمان السيد وآخرين وهو فكره أحمد شيكو وتأليف ورشة كتابة متضمنة كل من شيرين علاء ومصطفى خضر ومحمد خضر وريم معاليفي ورحاب نبيل وإخراج مصطفى أبو سيف.

55 مشكلة حب الاعمال الفنية أعمال أدبية الراحل مصطفى محمود الشركة المتحدة

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