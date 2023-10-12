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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عجز أرصدة واستيلاء على الدعم.. ضبط بدال في بورسعيد لتصرفه بحصص تموينية

لتصرفة فى حصص تموينية
لتصرفة فى حصص تموينية مدعمه ضبط أحد البدالين فى بورسعيد

نجحت حملة مكبرة لرقابة بورسعيد التموينية فى ضبط أحد البدالين لثبوت تصرفه فى كميات كبيرة من المقررات التموينية المدعومة عقب التفتيش عليه. 

جاءت الحملة بتكليف من محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية فى بورسعيد بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد للحفاظ على دعم المواطنين من المحتكرين والخارجين عن القانون .

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وأكد مدير تموين بورسعيد السلع التموينية بكافة صورها قوت البسطاء ومحدودى الدخل ولأجل هذا تتحمل الدولة الكثير من أجل توفير هذا الدعم السلعي للمواطنين .

وشدد محمد عوض  وكيل وزارة التموين فى بورسعيد على مزيد واستمرار مراقبة البدالين التموينين و على المحطات ومستودعات غاز البوتاجاز للوقوف على مدى إلتزامهم وكذا مداخل ومخارج المحافظة لمتابعة الحصص الواردة من الخارج وذلك بإشراف محمد حلمى وكيل المديرية 

جاءت الحملة التى قادها العربى النطار مدير إدارة الضواحى بناء على معلومات واردة عن تصرف احد البدالين التموينين بدائرة حى الضواحى فى مقررات التموين . 

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وبالتفتيش على أرصدة السلع التموينية  تبين وجود عجز بكميات تقدر ب 5870 كجم من الأرز و 2762 كجم من السكر بالإضافة إلى 2981 كيس من المكرونة وذلك بغرض الإتجار والتربح من فارق الأسعار فى السوق السوداء دون وجه حق من خلال الإستيلاء على دعم المواطنين 

 تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات.

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