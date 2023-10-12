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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجذب الطالبات للحضور.. مدير رياضية بورسعيد الثانوية للبنات ينظم إفطارا جماعيا| صور

صدى البلد

ابتكر تامر الجوهرى مدير المدرسة الرياضية للبنات بمحافظة بورسعيد فكرة خارج الصندوق لجذب طالبات الصف الثالث الثانوى للحضور و الانتظام بالمدرسة خلال العام الدراسي الحالى. 

وجاءت الفكرة بتوجيه مدير رياضية بورسعيد للبنات الدعوة لطالبات الصف الثالث الثانوى لحضور افطار جماعى داخل إحدى قاعات المدرسة فترة الفسحة يشارك به كل اعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.

وخلال مائدة الإفطار الجماعي لطالبات رياضية بورسعيد للبنات و المدرسين تم تجاذب أطراف الحديث واستمعت إدارة المدرسة إلى رؤية الطالبات ومعوقات انتظامهم بالمدرسة .

وأوضح مدير المدرسة أهمية الانتظام للطالبات لتحقيق أكبر استفادة علمية لهم بعيد عن تجار العلم مشدد على أن المدرسة ستوفر لهم كل سبل ومقومات التفوق و النجاح . 

ورحبت طالبات رياضية بورسعيد للبنات بالفكرة و رؤية إدارة المدرسة مؤكدين على انتظامهم خلال العام الدراسي الحالي والسعي إلى تحقيق أكبر استفادة علمية داخل المدرسة .  

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وأكد الطالبات إلى استمرارهم فى التواصل مع الإدارة التى سعت للبحث عن تقديم كل دعمها لهم فى سابقة افتقدوها منذ فترة طويلة وتعتبر تحرك إيجابي يجب أن يحتذي به كل مديرى المدارس الثانوى فى بورسعيد . 

لجذب طالبات الثانوية العامة مدير رياضية بورسعيد للبنات ينظم افطار جماعى

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ومن جانبه أكد مدير المدرسة الرياضية للبنات فى بورسعيد أن الفكرة جاءت من منطلق توجيهات الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية و التعليم فى بورسعيد والتى تشدد دائما على العمل خارج الصندوق لجذب الطلاب للمدرسة والبعد عن تجار العلم بالإضافة إلى تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذي يشدد دائماً على ضرورة ترغيب الطلبة فى الحضور للمدرسة لأنها الأساس فى بناء شخصيته قبل أن تكون محراب للعلم . 

وأضاف مدير الرياضية للبنات فى بورسعيد بأنه سيتم توجيه الدعوة للدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول الوزارة لمشاركة طالبات المدرسة افطار جماعى مماثل وكذا رفع الأمر لداعم العملية التعليمية الاول فى بورسعيد محافظ الباسلة اللواء عادل الغضبان للحصول على موافقته لمشاركة بناته الطالبات افطار جماعي بالمدرسة . 

بورسعيد أعضاء هيئة التدريس التربية و التعليم الصف الثالث الثانوي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المدرسة الرياضية محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

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