أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، عن تكثيف أعمال تطهير وإزالة الرواسب وتسليك بالوعات وشنايش شبكات صرف الأمطار بمدينة القنطرة غرب وتوابعها المخدومة بخدمات الصرف مع اختبارها، وذلك استعدادا لفصل الشتاء، للتأكد من جاهزيتها لصرف الأمطار الغزيرة أو السيول.

وقال رئيس شركة مياه القناة، إنه تم الانتهاء من كافة أعمال تطهير لبيارات رفع محطات الصرف الصحي بالقنطرة غرب، والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، والتشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، وذلك استعدادا لاستقبال موسم الشتاء.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تم التنسيق مع مجلس مدينة القنطرة غرب لإنشاء 42 غرفة أمطار بجميع النقاط التي تشهد تجميع لمياه الأمطار، بالإضافة إلي مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وسيارات الكسح.

مياه القناة : تطهير وتسليك بالوعات وشنايش شبكات صرف الأمطار IMG-20231009-WA0025 IMG-20231009-WA0026 IMG-20231009-WA0020 IMG-20231009-WA0024 IMG-20231009-WA0023 IMG-20231009-WA0022 IMG-20231009-WA0021

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، علي استمرار الحملة المكبرة لتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار على مستوى محافظات إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد"، استعدادا لفصل الشتاء، وذلك بإشراف مباشر على أرض الواقع من مديري المناطق والقطاعات مع المتابعة المستمرة علي مراجعة صيانة سيارات ومعدات شفط المياه ومحطات رفع الصرف الصحي.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، إننا نعمل طبقاً لخطة استباقية لاستقبال موسم الشتاء تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وبالوعات وشبكات وبيارات محطات الصرف الصحى، " بالسويس والإسماعيلية، و بورسعيد"، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات على جميع الأنفاق والأماكن المنخفضة وتطهير صفايات الأمطار للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة.