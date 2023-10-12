عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة طلبة بورسعيد.. الغضبان يزيح الستار عن جدارية للواء يسرى عمارة| شاهد

بمشاركة طلبة بورسعيد
بمشاركة طلبة بورسعيد الغضبان يزيح الستار عن جدارية للواء يسر

أزاح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس،  الستار عن جدارية « اللواء يسرى عمارة»  خلف ستاد النادي المصري،  والتي تأتي تخليدا وتكريما لتضحياته وبطولاته العسكرية كأحد أبناء القوات المسلحة المصرية ،  الذي شارك في حرب أكتوبر المجيدة و كان له بصمات واضحة ومشرفة خلال مسيرته المهنية،  جاء ذلك بحضور عدد من زملاء البطل يسري عمارة  ،  وعدد من قيادات التربية والتعليم .

وأكد محافظ بورسعيد أن ابطال القوات المسلحة المصرية  يقدمون كل يوم تضحيات و يكتبون سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، لافتا أن علينا جميعا أن نفتخر بهؤلاء الأبطال و نكرمهم و نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الانجازات الغير مسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

بمشاركة طلبة بورسعيد الغضبان يزيح الستار عن جدارية للواء يسرى عمارة تكريما له

IMG-20231012-WA0019
IMG-20231012-WA0019
IMG-20231012-WA0018
IMG-20231012-WA0018
IMG-20231012-WA0023
IMG-20231012-WA0023
IMG-20231012-WA0025
IMG-20231012-WA0025
IMG-20231012-WA0021
IMG-20231012-WA0021
IMG-20231012-WA0020
IMG-20231012-WA0020
IMG-20231012-WA0024
IMG-20231012-WA0024
IMG-20231012-WA0022
IMG-20231012-WA0022

وقال محافظ بورسعيد أن لولا حرب أكتوبر التي استعادت العزة والكرامة ما وصلت مصر للتطوير ، مشيرا أن الدولة المصرية تشهد عصرا من التنمية والازدهار، يضاف لسجل الإنجازات التاريخية للدولة.

لجذب الطالبات للحضور.. مدير رياضية بورسعيد الثانوية للبنات ينظم إفطارا جماعيا| صور

محافظ بورسعيد يشيد بجهود شركة المياه في دعم خطة إنشاء محطات الصرف

و يأتي إقامة الجدارية تكريما و تخليدا لبطولات« اللواء يسري عمارة»  والذي شارك في حرب أكتوبر و كان أحد أبناء القوات المسلحة الذين ساهموا في تحقيق النصر على أعداء الوطن.

بورسعيد أكتوبر المجيدة التنمية والازدهار الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حرب أكتوبر المجيدة قوات المسلحة المصرية محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

3 مؤامرات وأخبار زائفة.. القاهرة تتعرض لهجمة شرسة ..والسيسي يحذر

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

موضوعات متعلقة

لجذب الطالبات للحضور.. مدير رياضية بورسعيد الثانوية للبنات ينظم إفطارا جماعيا| صور

محافظ بورسعيد يشيد بجهود شركة المياه في دعم خطة إنشاء محطات الصرف

أوزبكستان تبحث مع غرفة بورسعيد التجارية إنشاء مشروعات على أرض الباسلة| تفاصيل

محافظ بورسعيد يتابع عملية حول إنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق

خلال تنفيذ محاكاة المناورة مصر 9.. الغضبان يتفقد مخيم الإيواء العاجل بميناء بورسعيد

محافظ بورسعيد يلتقي ممثلي وزارتي الكهرباء والسياحة

رئيس غرفة بورسعيد التجارية يناقش فرص الاستثمار المتاحة مع وفد سفارة كينيا|صور

إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بورسعيد المنزلة | صور

ترشيحاتنا

عاجل.. سوريا تعلن خروج مطاري دمشق وحلب من الخدمة بعد الضربة الإسرائيلية

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

لبحث القضية الفلسطينية .. وزير الخارجية يستقبل نظيره العراقي

36 معلومة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

كلب يشعل معركة بين عائلتين.. مصرع عامل وإصابة والده وعمه بالصف

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. الصداع مؤشر لأمراض خطيرة تعرف عليها

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فيديو

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

محمد صلاح يتصدر التريند بسبب غزة| ماذا حدث؟!

لفة هدايا.. جدل على السوشيال ميديا بسبب فستان بشرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ