بمشاركة طلبة بورسعيد.. الغضبان يزيح الستار عن جدارية للواء يسرى عمارة| شاهد

أزاح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الستار عن جدارية « اللواء يسرى عمارة» خلف ستاد النادي المصري، والتي تأتي تخليدا وتكريما لتضحياته وبطولاته العسكرية كأحد أبناء القوات المسلحة المصرية ، الذي شارك في حرب أكتوبر المجيدة و كان له بصمات واضحة ومشرفة خلال مسيرته المهنية، جاء ذلك بحضور عدد من زملاء البطل يسري عمارة ، وعدد من قيادات التربية والتعليم .

وأكد محافظ بورسعيد أن ابطال القوات المسلحة المصرية يقدمون كل يوم تضحيات و يكتبون سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، لافتا أن علينا جميعا أن نفتخر بهؤلاء الأبطال و نكرمهم و نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الانجازات الغير مسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

بمشاركة طلبة بورسعيد الغضبان يزيح الستار عن جدارية للواء يسرى عمارة تكريما له IMG-20231012-WA0019 IMG-20231012-WA0018 IMG-20231012-WA0023 IMG-20231012-WA0025 IMG-20231012-WA0021 IMG-20231012-WA0020 IMG-20231012-WA0024 IMG-20231012-WA0022

وقال محافظ بورسعيد أن لولا حرب أكتوبر التي استعادت العزة والكرامة ما وصلت مصر للتطوير ، مشيرا أن الدولة المصرية تشهد عصرا من التنمية والازدهار، يضاف لسجل الإنجازات التاريخية للدولة.

و يأتي إقامة الجدارية تكريما و تخليدا لبطولات« اللواء يسري عمارة» والذي شارك في حرب أكتوبر و كان أحد أبناء القوات المسلحة الذين ساهموا في تحقيق النصر على أعداء الوطن.