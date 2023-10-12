بمشاركة طلبة بورسعيد.. الغضبان يزيح الستار عن جدارية للواء يسرى عمارة| شاهد

أزاح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الستار عن جدارية « اللواء يسرى عمارة» خلف ستاد النادي المصري، والتي تأتي تخليدا وتكريما لتضحياته وبطولاته العسكرية كأحد أبناء القوات المسلحة المصرية ، الذي شارك في حرب أكتوبر المجيدة و كان له بصمات واضحة ومشرفة خلال مسيرته المهنية، جاء ذلك بحضور عدد من زملاء البطل يسري عمارة ، وعدد من قيادات التربية والتعليم .
وأكد محافظ بورسعيد أن ابطال القوات المسلحة المصرية يقدمون كل يوم تضحيات و يكتبون سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، لافتا أن علينا جميعا أن نفتخر بهؤلاء الأبطال و نكرمهم و نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الانجازات الغير مسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
وقال محافظ بورسعيد أن لولا حرب أكتوبر التي استعادت العزة والكرامة ما وصلت مصر للتطوير ، مشيرا أن الدولة المصرية تشهد عصرا من التنمية والازدهار، يضاف لسجل الإنجازات التاريخية للدولة.
و يأتي إقامة الجدارية تكريما و تخليدا لبطولات« اللواء يسري عمارة» والذي شارك في حرب أكتوبر و كان أحد أبناء القوات المسلحة الذين ساهموا في تحقيق النصر على أعداء الوطن.