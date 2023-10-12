بأكثر من 6000 قذيفة.. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات عنيفة على قطاع غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه نفذ حتى الآن ضربات ضد حوالي 3600 هدف في قطاع غزة، باستخدام أكثر من 6000 قذيفة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الغارات في الساعات القليلة الماضية شملت استهداف ناشط كبير في حماس وعدد من أعضاء الحركة الآخرين.

وأضاف أنه يهاجم جميع أصول حماس في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك غرف الحرب والمواقع العسكرية ومراكز إنتاج الأسلحة والمواقع المرتبطة بقيادة الحركة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 447 طفلا و248 امرأة ضمن 1417 شهيدا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلي 1417 شهيدا و6268 مصابا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية اتخذت عددا من القرارات الهامة تخص المواطن الفلسطيني في قطاع غزة وذلك تغليبا للمصلحة العامة.