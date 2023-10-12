الجيش الأمريكي يكشف حقيقة حشد حزب الله لقواته على حدود إسرائيل

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي لم ير أي حشد لقوات حزب الله على الحدود مع إسرائيل.

وأوضح أوستن، أن “ الولايات المتحدة لم يكن لديها مؤشرات مسبقة على هجوم حماس”.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أنه “لا توجد شروط على مساعداتنا الأمنية لإسرائيل”.

وأمس، قال البيت الأبيض، إن هناك قائمة طويلة من الجهات الفاعلة في المنطقة مُعادية لإسرائيل ومنها حزب الله، مؤكدًا أنه واشنطن تشعر بالقلق إزاء ذلك.

وأوضح البيت الأبيض أن “واشنطن لم تر أي جهة فاعلة في المنطقة تحاول توسيع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس بشكل مُتعمد”.

وأكد أن "الولايات المتحدة قلقة من ضربات حزب الله اللبناني تجاه إسرائيل".