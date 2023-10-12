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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا بشأن أسراها لدي المقاومة الفلسطينية

أمريكا
أمريكا

قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، إن إدارة بايدن تركز على وضع الأسري الأمريكيين، وخيارات الممرات الإنسانية والمناطق الآمنة.

وحسب شبكة “سي إن إن”، قال فاينر، إن “الأمريكيين الأسرى لدى حماس كرهائن لا يزالون يمثلون أولوية رئيسية، رغم أنه رفض مشاركة أي معلومات جديدة حول عدد الرهائن أو وضعهم”.

وقال فاينر إن الولايات المتحدة أرسلت خبراء إلى المنطقة للتشاور مع نظرائهم الإسرائيليين وتقديم المشورة لهم بشأن جهود استعادة الرهائن.

كما أوضح أن “الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان أيضاً محادثات مباشرة بشأن الممرات الإنسانية”.

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وأضاف فاينر: “نحن نتحدث عن خيارات، مثل الممرات الإنسانية والمناطق الآمنة، والخيارات التي تمكن الناس من الخروج من غزة، إذا استطاعوا ذلك. كما تعلمون، لقد كان الرئيس واضحا في أن الديمقراطيات مثل الولايات المتحدة تكون أقوى عندما تعمل وفقا لسيادة القانون وقوانين الحرب”.

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