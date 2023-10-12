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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. إسرائيل تعترف بعدم وجود نية لديها لمحاربة إيران

إسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران

قال سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى روسيا ألكسندر بن تسفي، اليوم الخميس، إن تل أبيب لا تنوي الدخول في حرب مع إيران.

وأضاف بن تسفي، خلال مؤتمر صحفي: "ليس لدينا أي نية لبدء حرب ضد إيران، ولكننا سنرد إذا اقتربت القوات الإيرانية من الأراضي الإسرائيلية".

واندلعت التوترات مرة أخرى في الشرق الأوسط في 7 أكتوبر، عندما هاجمت فصائل المقاومة الفلسطينية من حركة حماس الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة. 

ووصفت حماس هجومها بأنه رد على الأعمال العدوانية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى في جبل الهيكل بالقدس. 

من جانبها، أعلن الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار كامل على قطاع غزة ونفذت ضربات على أهداف داخل لبنان وسوريا، كما يقوم بأعمال عدائية مستمرة في الضفة الغربية.

وقُتل ما يقرب من 1200 فلسطيني في الاشتباكات والهجمات، بينما أصيب أكثر من 5900 بجروح، بينما في إسرائيل فقد أكثر من 1500 شخص أرواحهم وأصيب أكثر من 4000 آخرين.

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