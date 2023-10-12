لأول مرة منذ عام 1982 .. إسرائيل تتخذ قرارا غير مسبوق

تخطط شركة الطيران الإسرائيلية “إل عال” لأول مرة منذ عام 1982 في يوم السبت، لتشغيل رحلتين مجانيتين لإعادة جنود الاحتياط والفرق الطبية وأفراد قوات الأمن.

وقالت شركة “إل عال”، في بيان إنها “حصلت على التصريح الديني اللازم لتشغيل الرحلات الجوية من نيويورك وبانكوك”، مضيفة أن “التكاليف دفعت من قبل الشركة وهيئات مالية أمريكية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى روسيا ألكسندر بن تسفي، إن تل أبيب لا تنوي الدخول في حرب مع إيران.

وأضاف بن تسفي، خلال مؤتمر صحفي: "ليس لدينا أي نية لبدء حرب ضد إيران، ولكننا سنرد إذا اقتربت القوات الإيرانية من الأراضي الإسرائيلية".

واندلعت التوترات مرة أخرى في الشرق الأوسط في 7 أكتوبر، عندما هاجمت فصائل المقاومة الفلسطينية من حركة حماس الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة.