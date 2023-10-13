دراسة: تناول القهوة بهذه الطريقة ينقص الوزن.. تعرف عليها

أشارت دراسة إلى أن إضافة فنجان من القهوة إلى روتينك اليومي قد يؤدي إلى انخفاض طفيف في الوزن على مدى أربع سنوات، ولكن هناك شرط لحدوث ذلك.

فقد ارتبط تناول كوب إضافي من القهوة غير المحلاة بانخفاض قدره ربع رطل (0.12 كيلوجرام) على مدى أربع سنوات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولا يبدو أن شربه مع مبيض القهوة الكريمي أو الخالي من الألبان يؤثر على الوزن، ولكن مجرد ملعقة صغيرة من السكر تؤدي إلى زيادة في الوزن.

يُعتقد أن شرب المزيد من السوائل بشكل عام يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع، مما قد يؤدي إلى تناول عدد أقل من السعرات الحرارية خلال اليوم.

وكانت التغييرات أكثر أهمية لدى الشباب وأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، واستخدم باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، ماساتشوستس، بيانات من ثلاث دراسات سابقة واسعة النطاق أجاب فيها المشاركون على استبيانات حول الطعام والشراب الذي تناولوه خلال النهار، بالإضافة إلى تسجيل أوزانهم.

وقد أجريت الدراسات بين عامي 1986 و2015، وقارن الباحثون عادات استهلاك القهوة لدى المشاركين وتغيرات وزنهم خلال زيادات مدتها أربع سنوات.



لقد نظروا في تناول القهوة التي تحتوي على الكافيين ومنزوعة الكافيين، وفكروا فيما إذا كان الناس قد أضافوا السكر أو غير المحليات أو الكريمة إلى مشروباتهم.

ووجدوا أن كوبًا إضافيًا من القهوة غير المحلاة يوميًا يرتبط بانخفاض قدره 0.26 رطل أو 0.12 كجم على مدى أربع سنوات.

ومع ذلك، إذا زاد المشاركون تناولهم اليومي بمقدار ملعقة صغيرة فقط من السكر، فقد اكتسبوا 0.20 رطل خلال نفس الفترة.