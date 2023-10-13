عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة: تناول القهوة بهذه الطريقة ينقص الوزن.. تعرف عليها

صدى البلد

أشارت دراسة إلى أن إضافة فنجان من القهوة إلى روتينك اليومي قد يؤدي إلى انخفاض طفيف في الوزن على مدى أربع سنوات، ولكن هناك شرط لحدوث ذلك.

فقد ارتبط تناول كوب إضافي من القهوة غير المحلاة بانخفاض قدره ربع رطل (0.12 كيلوجرام) على مدى أربع سنوات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

txt

مئات الجرار في مقبرة أول ملكة حكمت مصر.. ماذا وجدوا فيها؟

txt

واقعة مؤسفة.. لدغة عقرب تنهي حياة فتاة برازيلية في سريرها

ولا يبدو أن شربه مع مبيض القهوة الكريمي أو الخالي من الألبان يؤثر على الوزن، ولكن مجرد ملعقة صغيرة من السكر تؤدي إلى زيادة في الوزن.

يُعتقد أن شرب المزيد من السوائل بشكل عام يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع، مما قد يؤدي إلى تناول عدد أقل من السعرات الحرارية خلال اليوم.

وكانت التغييرات أكثر أهمية لدى الشباب وأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، واستخدم باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، ماساتشوستس، بيانات من ثلاث دراسات سابقة واسعة النطاق أجاب فيها المشاركون على استبيانات حول الطعام والشراب الذي تناولوه خلال النهار، بالإضافة إلى تسجيل أوزانهم.

txt

«جابته من رقبته».. سمكة قرش تخطف رجلا قبل الاحتفال بزفاف صديقه في كاليفورنيا

txt

وفاة أول حالة.. فيروس فتاك يظهر في أمريكا

وقد أجريت الدراسات بين عامي 1986 و2015، وقارن الباحثون عادات استهلاك القهوة لدى المشاركين وتغيرات وزنهم خلال زيادات مدتها أربع سنوات.


لقد نظروا في تناول القهوة التي تحتوي على الكافيين ومنزوعة الكافيين، وفكروا فيما إذا كان الناس قد أضافوا السكر أو غير المحليات أو الكريمة إلى مشروباتهم.

ووجدوا أن كوبًا إضافيًا من القهوة غير المحلاة يوميًا يرتبط بانخفاض قدره 0.26 رطل أو 0.12 كجم على مدى أربع سنوات.

ومع ذلك، إذا زاد المشاركون تناولهم اليومي بمقدار ملعقة صغيرة فقط من السكر، فقد اكتسبوا 0.20 رطل خلال نفس الفترة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من الإمارات بشأن وصول طائرة أمريكية أراضيها دعمًا لإسرائيل

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

الجرام زاد 100 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-10-2023

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

ماتكلمنيش لوهتقول كدة.. رسالة جديدة من نجل هاني الناظر

أحمق .. ترامب ينتقد نتنياهو ويمدح حركة حماس: ما القصة؟

موضوعات متعلقة

مئات الجرار في مقبرة أول ملكة حكمت مصر.. ماذا وجدوا فيها؟

واقعة مؤسفة.. لدغة عقرب تنهي حياة فتاة برازيلية في سريرها

9 أيام زفاف.. أغنى ملك في العالم يقيم حفل زفاف ضخم لنجله

«جابته من رقبته».. سمكة قرش تخطف رجلا قبل الاحتفال بزفاف صديقه في كاليفورنيا

وفاة أول حالة.. فيروس فتاك يظهر في أمريكا

حركة جماعية في نواة الأرض تثير القلق.. تفاصيل

تهميش أكثر.. الملك تشارلز يمنح هاري وميجان ألقابا جديدة

بعد فرنسا.. كابوس بق الفراش يتفشى في دولة أخرى

ترشيحاتنا

الأولى والثالثة مجموعات موت.. مواجهات سهلة للعرب في كأس الأمم الإفريقية

تحرك عسكري عاجل من بريطانيا دعمًا لإسرائيل .. تفاصيل

دعاء لأهل غزة ليلة الجمعة.. ألا إن نصر الله قريب

عرض من ريال بيتيس |سيد معوض يكشف تفاصيل تجديد عقد نجله مع الأهلي

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي: مصر لن تترك الفلسطينيين

جيش الاحتلال ومستوطنون ينهون حياة 6 فلسطينيين بالضفة والقدس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير ... شاهد فستان رانيا يوسف ترتديه عارضة أزياء تثير السوشيال ميديا

طبيبة تكشف علامات تؤكد دخول البق منزلك

كله شراشيب.. سعر خرافي لفستان رانيا يوسف يثير السوشيال ميديا

مصر في مأزق| المنتخب الوطني يواجه غانا.. تفاصيل قرعة أمم إفريقيا 2023

فيديو

أحمق .. ترامب ينتقد نتنياهو ويمدح حركة حماس: ما القصة؟

تعرضت لخطر رهيب..صغيرة دخنت سيجارة الإلكترونية خلسة

اعتدى عليها بسلاح ابيض..الداخلية تكشف تفاصيل تعدى جزار على زوجته بالمقطم

تحركات مصرية لإغاثة غزة.. ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ