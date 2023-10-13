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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلويات سورية.. طريقة عمل مفروكة في المنزل

طريقة عمل مفروكة
طريقة عمل مفروكة

تعتبر طريقة عمل مفروكة من الحلويات الباردة والسريعة، وهي من الحلويات السورية اللذيذة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بمزيج من الفستق والقشطة.

 

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قدم الشيف عماد عراوي، طرؤقة عمل مفروكة، وهي من اكثر وصفات المطبخ السوري، والتي يشتهر تحضيرها في الاعياد والمناسبات، ويمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 افراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

 

طريقة عمل مفروكة

 

طريقة عمل مفروكة

 

مقادير طريقة عمل مفروكة:

500 جرام فرك كنافة

100 جرام فستق ناعم مطحون

100 جرام سكّر بودرة

2 ملعقة كبيرة من الزّبدة الطّريّة

2 ملعقة كبيرة من ماء الزّهر

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد

2 ملعقة كبيرة من القطر

 

للحشو :

قشطةللزّينة 

زهر اللّيمون

 

طريقة عمل مفروكة :

_ نضع الكنافة مع الفستق، السكر، ماء الورد والزّهر في وعاءٍ، ونخلط جيّداً كي يصبح الخليط كالعجينة ثمّ تضاف الزّبدة والقطر.
_ نحضر قالباً ونضع فيه نصف العجينة ثم نضع القشطة في داخل القالب.
_ نمدّ باقي العجينة ثم نضعها فوق القالب.
_ نزيّن المفروكة بالقشطة وزهر اللّيمون ثم نقدمها كحلى بارد وسريع.

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