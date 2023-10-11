حلوى أمريكية.. طريقة سريعة لعمل كيك الجزر في المنزل

تعتبر طريقة عمل كيك الجزر، هي من الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وهي من وصفات المطبخ الأمريكى.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كيك الجزر، وهي من الحلويات الأمريكية، والتي يمكن تح١يرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لعمل قالب صغير من الكيك، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل كيك الجزر

طريقة عمل كيك الجزر





مقادير طريقة عمل كيك الجزر :

للكيك :

3 جزر

¾ كوب سكر بني فاتح

1 كوب دقيق لجميع الأغراض

½ 1 ملعقة صغيرة بايكينج باودر

1 ملعقة صغيرة بايكينج صودا

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

بشر 1 برتقال، مبشور جيداً

2 بيض

1 كوب زيت عباد الشمس

للوجه :

4 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة

1 كوب سكر الحلويات

½ كوب جبن كريمي

جزر مبشور

طريقة عمل كيك الجزر :

_ نسخن الفرن على 350 درجة فهرنهايت.

_ ندهني قالب كيك مربع مقاس 7 بوصة، ونبشر الجزر جيداً في وعاء خلط كبير.

_ ننخل السكر مع الدقيق، مسحوق الخميرة، البايكينج صودا والقرفة فوق الجزر ثم يضاف بشر البرتقال، ونخلط المزيج جيداً.

_ يضاف البيض والزيت إلى الخليط ثم نمزج كل شيء جيداً.

_ نسكب الخليط في قالب الكيك، ونملئه حتى آخره، ونخبزه لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج الكيك ونتأكد من ذلك باختباره باستخدام سيخ معدني ويجب أن يخرج نظيفاً.

_ نخرج الكيك من الفرن، ونتركه يبرد في القالب، ثم ننقلها إلى رف سلكي.

_ خلال هذا الوقت، نحضر طبقة الوجه، ونخلط الزبدة مع السكر، ثم يضاف الجبن ونستمر في الخلط حتى يصبح القوام ناعماً.

_عندما يبرد الكيك تماماً، وننقله إلى صحن التقديم.

_ ونوزع طبقة الجبن على الوجه بالتساوي، ونقطع كيك الجزر إلى 6 مربع، ثم نزين الوجه بشرائح الجزر حسب رغبتك.