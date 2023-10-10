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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل لازانيا على أصولها

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

تعتبر طريقة عمل اللازانيا، هي نوع من أنواع المكرونات تأتي على شكل شرائط عريضة، وهي من المكرونات الشهيرة في وصفات المطبخ الإيطالي، وأصبحت منتشرة في كافّة دول العالم.

 

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قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل اللازانيا، وهي من الأكلات الإيطالية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 7 افراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل اللازانيا

 

طريقة عمل اللازانيا

 

مقادير طريقة عمل اللازانيا :

1 علبة لازانيا

1 كوب جبنة موزاريلا

 

للحمة :

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 بصل مقطعماء حسب الحاجة

4 فصّ ثوم مهروس

1 كيلو لحم مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

¼ ملعقة صغيرة أوريجانو

1 ملعقة صغيرة بابريكا

¼ ملعقة صغيرة ريحان مطحون

¼ ملعقة صغيرة روزماري مطحون

2 جزر مبشور

5 طماطم معصورة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

 

للبشاميل :

¼ كوب زبدة

¼ كوب دقيق

4 كوب حليب

1 بصل

6 قرنفل

2 ورق لورا

½ ملعقة صغيرة جوزة طيب

1 رشّة ملح

1 رشّة فلفل أسود

 

طريقة عمل اللازانيا :

_ لتحضير اللحمة، نضع زيت الزيتون في قدر كبير على النار ثم يضاف البصل المقطع ونقلّبه لدقائق حتى يتكرّمل، ونحرص على إضافة كميات قليلة من الماء خلال التقليب.

_ يضاف بعد ذلك: الثوم المهروس ونستمر في تقّليبه مع البصل حتى يذّبل ثم يضاف اللحمة المفرومة، ونقلّبها مع جميع المكونات الموجودة بالقدر.

_ نبهّر خليط اللحم، بإضافة كل من: الملح، الفلفل الأسود، الأوريجانو، البابريكا، الريحان، الروزماري ونقلّب هذه المكونات معًا.

_ يضاف بعد ذلك: الجزر المبشور، عصير الطماطم، معجون الطماطم، ثم نسكب قليل من الماء، ونغطّي القدر ونترك هذا الخليط حتى ينّضج اللحم وتتسبّك الطماطم جيّدًا.

_ لتحضير البشاميل، نضع الزبدة في قدر كبير على النار وبمجرّد أن تذوب يضاف الدقيق ونقلّبهم معًا ثم نطفئ النار عليهم، ونترك هذا الخليط ليبرد.

_ يضاف الحليب ونستمر في التقليب ثم نشغل النار مع الاستمرار في التقليب حتى يبدأ خليط البشاميل يصبح قوامه سميك، وهنا يضاف: البصل بعد وضع القرنفل به.

_ يضاف على البشاميل أيضًا ورق اللورا، وجوزة الطيب، الملح، الفلفل الأسود ونقلّب الصوص لدقائق ثم نطفئ عليه النار.

_ نحضر صينية ونضع فيها قليل من صوص البشاميل، ثم طبقة من شرائح اللازانيا، ثم نضع فوق اللازانيا طبقة من البشاميل، وفوقها طبقة من صوص اللحمة، ثم نرشّ عليها جبنة موزاريلا.

_ نكرر الخطوة السابقة على هيئة طبقات حتى تنتهي من تحضير الصينية تمامًا، ونحرصي على أن تكون آخر طبقة هي الجبنة الموزاريلا.

_ ندخل الصينية إلى الفرن لمدة نصف ساعة، ثم نشغّل عليها الشواية حتى تأخذ لونًا ذهبيًّا، ثم نخرجها من الفرن، ونترك اللازانيا حتى تبرد ثم نقطّعها ونتناولها.

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