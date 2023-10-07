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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ المصري.. طريقة عمل الأرنب المشوي بالخردل

طريقة عمل الأرنب
طريقة عمل الأرنب المشوي بالخردل

تعتبر طريقة عمل الأرنب المشوي بالخردل، من وصفات المطبخ المصري، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، وهي وجبة غنية بالبروتين؛ حيث ينصح بها الأطباء لمرضى القلب والضغط المرتفع لانخفاض نسبة الكوليسترول فيها. 

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الأرنب المشوي بالخردل، وهي من الأكلات المصرية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية:

 

طريقة عمل الأرنب المشوي بالخردل

 

طريقة عمل الأرنب المشوي بالخردل

 

مقادير طريقة عمل الأرنب المشوي بالخردل:

أرنب مقطع

عصير طماطم

ربع كوب من ماء البصل

حبهان – لورا

ملح

فلفل

ملعقة كبيرة من السماق

ملعقة كبيرة من الخردل

½ ملعقة روزماري

½ملعقة من الزعتر

طريقة عمل الأرنب المشوي بالخردل:

- نحضر وعاء ونضع عصير الطماطم وماء البصل، الزعتر، السماق، الملح، الفلفل، الحبهان، ورق اللورا والخردل.

- نتبّل قطع الأرنب بالخليط السابق ونتركها لمدة نصف ساعة في التتبيلة .
- نشوي الأرنب على الشواية الكهربائية أو على الفحم كما تحبين.
- نقدمها في طبق التقديم وندهنها بالخردل لإعطاء طعم لذيذ.

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