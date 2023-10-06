من المطبخ التونسي.. طريقة عمل سلطة الكسكس بالكاري

تعتبر طريقة عمل سلطة الكسكس بالكاري، هي احد الاكلات التونسية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في خطوات سهلة وسريعة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الكسكس بالكاري، وهي من وصفات المطبخ التونسي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 اشخاص، وإليكم الوضفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل سلطة الكسكس بالكاري

طريقة عمل سلطة الكسكس بالكاري

مقادير طريقة عمل سلطة الكسكس بالكاري:

كوب ونصف كسكس

ملعقة كبيرة زبدة

كوب ونصف ماء مغلي

ربع كوب زبادي

ربع كوب زيت زيتون

ملعقة صغيرة خل

ملعقة صغيرة كاري

ربع ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة ونصف ملح

ملعقة صغيرة فلفل

نصف كوب جزر، مكعبات صغيرة

نصف كوب بقدونس طازج مفروم

نصف كوب زبيب

ربع كوب شرائح اللوز

2 عيدان بصل أخضر، شرائح رفيعة

ربع كوب بصل أحمر، مكعبات صغيرة

طريقة عمل سلطة الكسكس بالكاري :

_ نضع الكسكس في وعاء متوسط، ونذيب الزبدة في الماء المغلي ثم نصبها فوق الكسكس.

_ نغطي الوعاء جيداً ونتركها لمدة 5 دقائق، ثم نقلّبها بالشوكة.

_ نخفق الزبادي، الزيت، الخل، الكاري، الكركم، الملح والفلفل.

_ نسكب المزيج فوق الكسكسي ونقلّبهم جيداً بالشوكة.

_ يضاف الجزر، البقدونس، الزبيب، اللوز، البصل الأخضر والأحمر ونقلّب، ثم نقدم سلطة الكسكس بالكاري مباشرة.