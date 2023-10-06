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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ الهندي.. طريقة عمل دجاج تكا الطازج

طريقة عمل دجاج تكا 
طريقة عمل دجاج تكا   

تعتبر طريقة عمل دجاج تكا، هي واحدة من أشهر الوجبات التي تحظى بشعبية كبيرة في المطبخ الهندي وشرق اسيا، وهو عبارة عن قطع دجاج مُتبّلة بتتبيلة سحرية ومشويّة بالفرن.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل دجاج تكا، وهي من أشهر الاكلات الهندية، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل دجاج تكا 

 

طريقة عمل دجاج تكا 

 

مقادير طريقة عمل دجاج تكا :

1 كوب لبن رائب

5 فصّ ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زنجبيل مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة كبيرة بابريكا حارة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بهار جراماسالا

½ ملعقة صغيرة كاري

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة كزبرة

1 دجاجة مغّسولة مقطعة

خبز شراك حسب الحاجة

 

طريقة عمل دجاج تكا :

_ نضع في بولة كبيرة كل من: اللبن الرائب، الثوم المهروس، الزنجبيل المهروس، زيت الزيتون.

_ يضاف بعد ذلك: الملح، البابريكا، الفلفل الأسود، الجراماسالا، الكاري، الكمون، الكزبرة.

_ نقلّب جميع المكونات السابقة جيّدًا حتى تمتزج، وتتجانس مع بعضها البعض.

_ نحرص على الاحتفاظ بربع كوب من خليط التتبيلة على جنب.

_ يضاف قطع الدجاج إلى التتبيلة، ونغطّيها ونتركها حتى تتشبّع بالتتبيلة 6 ساعات داخل الثلاجة.

_ نضع قطع الدجاج المُتبّلة في صينية فرن، ثم نغلّف الصينية بورق زبدة ثم ورق قصّدير.

_ يدخل الصينية إلى الفرن لمدة 50 دقيقة على درجة 200 مئوية.

_ ندهن خبز الشراك بخليط التتبيلة المحفوظ جانبًا طبقة وراء الأخرى ثم نلفّه على هيئة رول.

_ نقدّم دجاج تكا ساخنًا بجانب الخبز.

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