من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل ساندوتش كباب كالمطاعم

تعتبر طريقة عمل ساندوتش كباب، هو واحد من ألذّ أنواع الساندوتشات التي تقدّمها المطاعم الخليجية، ويمكن تحضيرها في المنزل بنفس المزاق بخطوات سهلة وسريعة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل ساندويتش كباب، وهي من الأكلات الخليجية ، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ونضف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل ساندوتش كباب

طريقة عمل ساندوتش كباب

مقادير ساندوتش كباب :

للعجينة :

2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 كوب ماء دافئ

للكباب :

500 جرام لحم مفروم

1 بصل مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 رشّة بهارات مشكلة

للحشو :

1 طماطم مقطعة شرائح

ورق نعناع طازج حسب الحاجة

خيار مخلل حسب الحاجة

للصوص :

½ كوب طحينة سائلة

2 ملعقة كبيرة خل أبيض

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة زبادي

1 فصّ ثوم مهروس

ماء حسب الحاجة

½ بصلة مبشورة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 رشّة فلفل أسود

ملح حسب الحاجة

¼ ملعقة صغيرة بشر ليمون

طريقة عمل ساندوتش كباب :

_ نحضّر صوص الطحينة قبل البدء في أي خطوة، ونخلط في بولة كبيرة كل من: الطحينة السائلة، الخل الأبيض، عصير الليمون، الزبادي، الثوم المهروس، ونصف كوب من الماء.

_ يضاف بعد ذلك: البصل المبشور، زيت الزيتون، الفلفل الأسود، الملح، بشر الليمون، ونخلط جميع المكونات مرّة أخرى ويمكن إضافة الماء في حالة احتاجت الطحينة لذلك.

_ لتحضير العجينة، نضع في بولة كبيرة كل من: الدقيق، الخميرة، السكر، الملح، الحليب البودرة، الزيت النباتي، الماء الدافئ، ونعّجن هذه المكونات جيّدًا حتى تتشكل معك عجينة طرية.

_ نترك العجينة في البولة مغطّاة بقطعة قماش لمدّة ساعة حتى تختمر.

_ تفرد العجينة ونقطّعها إلى قطع متساوية، ونفّرد بالنشّابة على سطح به رشّة من الدقيق كل قطعة من العجين، ونضع مقلاة على النار وبمجرّد أن تسّخن نضعي قطع العجين.

_ نقلّب قطع العجين بالمقّلاة حتى تنّتفخ ويصّبح لديكِ خبز منتفخ رقيق، ونكرر هذه الخطوة مع كمية قطع العجين الموجودة لديكِ.

_ لتحضير الكباب، نضع في بولة كبيرة كل من: اللحم المفروم، البصل المفروم، والملح، الفلفل الأسود، البابريكا، البهارات المشكلة، ونعجن هذه المكونات معًا جيّدًا.

_ نشكّل خليط اللحم على هيئة أصابع في أسياخ خشبية، ثم نشّويها في المقلاة أو على الفحم أو داخل الفرن حتى ينّضج الكباب،ويصبح لونه مميّز.

_ نضع الكباب داخل الخبز، ثم نحشيه بالطماطم والخيار المخلل وورق النعناع مع إضافة صوص الطحينة على الوجه،ثم يقدم.