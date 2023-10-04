للفطور.. طريقة عمل مافن القرنبيط من المطبخ الإيطالي

تعتبر طريقة عمل مافن القرنبيط من وصفات المطبخ الإيطالي، والتي يمكن تحضيرها على الفطور بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل مافن القرنبيط، وهي من الاكلات الإيطالية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 10 افراد.

وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل مافن القرنبيط

طريقة عمل مافن القرنبيط

مقادير طريقة عمل مافن القرنبيط:

1 قرنبيط كبير (أو حوالي 3 كوب من القرنبيط المفتت إلى أرز)

6 أوقية مارتديلا، مكعبات

½ كوب سبانخ صغيرة

½ كوب بصل مفروم

5 بيض، مخفوق

½ ملعقة صغيرة بودرة ثوم

1 كوب جبن تشيدر مبشور

ملح كوشير

رشة فلفل كايين

فلفل أسود مطحون طازج

طريقة عمل مافن القرنبيط للإفطار:

_ نسخّن الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت على مبشرة أو في الخلاط الكهربائي، نطحن القرنبيط وننقله إلى وعاء كبير.

_ نضع القرنبيط في مناشف ورقية أو قماش قطني، ونفرك للتخلص من أي مياه زائدة.

_ يضاف البيض، الجبن التشيدر وبودرة الثوم، ثم نخفق المزيج حتى يتجانس.

_ تضاف الجبن التشيدر، المارتديلا، السبانخ والبصل.

_ ندهن قالب المافن برذاذ الطهي، ثم نملئ كل كوب به حتى ثلثيه.

_ نخبز القالب لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى يصبح مافن القرنبيط ذهبياً قليلاً.