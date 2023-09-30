للفطور.. طريقة عمل بطاطس دايت مع الكاتشاب

تعتبر طريقة عمل بطاطس دايت من الوصفات العالمية، والتي يمكن تحضيرها على الفطور، ولكن بسعرات حرارية اقل، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل بطاطس دايت للرجيم، ويمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل غي السطور التالية..

طريقة عمل بطاطس دايت بالكاتشاب

طريقة عمل بطاطس دايت بالكاتشاب

مقادير طريقة عمل بطاطس دايت بالكاتشاب :

3 حبات بطاطس

2 بياض بيضة مخفوقة جيداً

ملعقة ملح

ملعقة فلفل

ملعقة شطة

2 ملعقة خل

طريقة تحضير بطاطس دايت بالكاتشاب :

- نتبّل البيض المخفوق بالملح والفلفل، ونتركه جانباً.

- نقطّع البطاطس أصابع، وننقعها في الماء، ثم يضاف الخل والملح، ونتركها لمدة ساعة.

_ نضع البطاطس بعد تصفيتها في بياض البيض، ثم نضعها في صينية، ونرش عليها الشطة.

_ ندخل البطاطس الفرن، ثم نقدمها ساخنة مع الكاتشاب اللذيذ.