حلوى خليجية لذيذة وسريعة .. طريقة عمل العوامة الحجازية

تعتبر العوامة الحجازية، حلوى شهية ولذيذة، ويشتهر تحضيرها في المطبخ الخليجى، ويمكن تقديمها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل العوامة الحجازية، وهي من الحلويات الخليجية اللذيذة، والتي يمكن تحضيرها في اقل من 40 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية ..

طريقة عمل العوامة الحجازية

طريقة عمل العوامة الحجازية

مقادير طريقة عمل العوامة الحجازية :

½1 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة حليب بودرة

رشة ملح

رشة سكر

1 كوب قطر

طريقة عمل العوامة الحجازية :

_ نعجني جميع المكونات مع بعضها للحصول على عجينة لينة ومتماسكة.

_ نترك العجينة لترتاح وتختمر، ونقطعها حسب الرغبة ونقليها في زيت غزير لتحمر.

_ ثم نرفع العوامة الحجازية من الزيت ونغمسها بالقطر ونقدمها.