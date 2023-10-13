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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ الروسي.. طريقة عمل حساء البورش بأسهل الخطوات

طريقة عمل حساء البورش
طريقة عمل حساء البورش الروسي

تعتبر طريقة عمل حساء البورش الروسي من الوصفات السهلة والشهية، التي يشتهر بها المطبخ الروسي، ويمكن تحضيرها في المنزل وسوف تنال إعجاب الكبار والأطفال.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل حساء البورش الروسي، وهي من الاكلات الروسية ، التي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي شخصين، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل حساء البورش الروسي

 

طريقة عمل حساء البورش الروسي

 

مقادير طريقة عمل حساء البورش الروسي :

250 جرام لحم بقري

3 شمندر

1 بصل

2 بطاطس

½ كوب زيت

½ ملفوفة

2 مكعب مرق لحم

2 فص ثوم

ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

4 كوب ماء

 

طريقة عمل حساء البورش الروسي :

_ نقوم بتقطيع الملفوف، البطاطس، البصل والثوم على شكل مكعبات، أما الشمندر فنقطعه بشكل طولي.
_ في وعاء على النار نضع اللحم بدون زيت وننتظر حتى يتغير لونه.
_ يضاف الماء، ونتركهم حتى نضج اللحم.
_ في مقلاة على النار نسخّن الزيت، ثم يضاف البصل، وننتظر حتى يذبل.
_ يضاف الثوم، البطاطس والملفوف، ونتؤكهم حتى نضج البطاطس.
_ بعد أن ينضج الملفوف والبطاطس، نقوم يإضافة بوعاء اللحم والمرق ونقوم بالتقليب.
_ يضاف التوابل ومرق اللحم، ونترك الوعاء على النار حتى الغليان، ثم يضاف الشمندر.
_ نترك الوعاء يغلي 5 دقائق إضافية ثم نرفعه من على النار، ونقدم حساء البورش الروسي ساخناً.

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