بخطوات سهلة.. طريقة عمل المسقعة زي المطاعم

تعتبر طريقة عمل المسقعة، هو من ألذّ الأطباق التي يشتهر بها وصفات المطبخ العربي، والذي يعتمد في تحضيره على الباذنجان وأحيانًا يحتوي ضمن مكوّناته على اللحم المفروم.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل المسقعة، وهي من الأكلات العربية الشهية، والتي يطكن نحضيرها في المنزل بخطوات سهلة، في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل المسقعة

طريقة عمل المسقعة

مقادير طريقة عمل المسقعة :

زيت حسب الحاجة

1 بطاطس مقطعة مكعبات

2 فلفل أخضر مقطع

2 باذنجان مقطع مكعبات

1 ملعقة صغيرة ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة خل أبيض

2 طماطم مقطعة مكعبات

1 رشّة ملح

1 رشّة فلفل أسود

1 رشّة كزبرة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

طريقة عمل المسقعة :

_ نضع كمية من الزيت في مقلاة على النار، وبمجرّد أن يسّخن تضاف مكعبات البطاطس، ونقّليها وعندما تأخذ لونًا محمّرًا، ونخرجها من الزيت، ونضعها في طبق كبير به مناديل ورقية.

_ نضع بعد ذلك الفلفل الأخضر ونحمّره في الزيت الساخن ثم نضعه هو الآخر في نفس الطبق، ونضع الباذنجان أيضًا في الزيت، ونقوم بقلّيه ثم نضعه في نفس الطبق.

_ نضع كمية قليلة من الزيت في مقلاة على النار، ثم يضاف الثوم المهروس وعندما يذبل ويأخذ لونًا، ويضاف عليه الخل الأبيض ثم مكعبات الطماطم، ونرشّ عليه الملح، و الفلفل الأسود، وللكزبرة.

_ نقلّب جميع المكونات معًا ونترك الخليط على نار هادئة حتى تتسبّك الطماطم، وبعد ذلك تضاف صلصة الطماطم ونحرّك جميع المكونات.

_ نترك خليط الطماطم على نار هادئة لدقائق، ثم يضاف بعد ذلك كل من: البطاطس المقليّة، الفلفل الأخضر المقلي، الباذنجان المقلي ونحرك المزيج.

_ نترك المسقعة على النار قليلًا، ثم نقدّمها ساخنةً في طبق التقديم.