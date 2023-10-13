أطعمة ومشروبات تصيبك بالصداع النصفي.. احترس منها

نشعر أحيانا بالصداع النصفي، ولكن لا نعرف أسبابه، ويعد الصداع النصفي هو اضطراب عصبي يصيب الدماغ بنوبات صداع قوية، وفي بعض الأحيان يتسبب في الشعور بالغثيان أو القئ.

أطعمة ومشروبات تسبب الإصابة بالصداع النصفي

وهناك العديد من الأكلات والمشروبات التي قد تسبب الإصابة بالصداع النصفي، وفقا لما نشر في موقع "Webmd" الطبي، ومن ابرزها ما يلي:

_ الكافيين :

وتناول الكافيين يمكن أن يصيبك بنوبات من الصداع النصفي، وذلك لأن الأوعية الدموية تكون أكثر حساسية للكافيين وعندما لا تحصل عليه.

الصداع النصفي

_الشوكولاتة :

قد يمكن لتناول الشوكولاتة التسبب في حدوث الصداع النصفي، فإن تناولها قد يتسبب في إثارة ما يصل إلى 30% من حالات الصداع النصفي.