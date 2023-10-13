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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طفل ألماني يهتف «الحرية لفلسطين» خلال مرور مظاهرات أمام منزله.. ورد فعل صادم

طفل
طفل

طفل يجلس في شرفة منزله، لم يكمل الـ 10 سنوات من عمره، يرى عشرات المارة في الشارع يهتفون مناصرين القضية الفلسطينية، فيهتف معهم في عفوية وبراءة “الحرية لفلسطين” بلغته الأم، ليفاجئ بالرد عليه من الحشود الغفيرة التي تملأ الطريق.

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وخلال مقطع فيديو قصير انتشر على موقع “تيك توك”، هتف الطفل "الحرية لفلسطين"؛ ليفاجئ بأن جميع المتاظهرين يرددون خلفه "الحرية لفلسطين".

وأصبح بعدها الطفل، هو قائد الهتاف في المسيرة التي تندد بالإجرام الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

وجذب الفيديو أنظار الملايين خلال ساعات قليلة، حيث انهالت الإعجابات على هتاف الطفل، وترديد المارة خلفه "الحرية لفلسطين".

@palestina79 #غزة_فلسطين_عمان_سوريا_مصر_المغرب_تركيا🖤 #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية🇵🇸🥀 #الخليل_بيت_لحم_رام_الله_نابلس_جنين ♬ suono originale - Palestine🕌

وفي سياق متصل، نشر الشاب الفلسطيني إسلام بهاء الدين أحمد، مقاطع فيديو لمنزله في قطاع غزة بعد تدميره، قائلا إن إسرائيل ضربته باستخدام الفسفور الأبيض.

وخلال منشور له على صفحته بموقع “فيس بوك”، نشر إسلام، الذي يعمل مصورا وصحفيا حرا، مقطع مبكيا ومؤثرا للمنزل وهو في حالة تدمير كاملة، ويخرج من الحطام دخان أبيض كثيف، قال عنه إنه فسفور أبيض تضربهم به إسرائيل.

طفل القضية الفلسطينية الحرية لفلسطين

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