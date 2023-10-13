"بيضربونا بالفسفور الأبيض"..شاب فلسطيني ينشر مقطع فيديو من داخل غزة صادم للعالم

نشر الشاب الفلسطيني اسلام بهاء الدين أحمد، مقاطع فيديو لمنزله في قطاع غزة بعد تدميره مدعيا ان اسرائيل ضرته باستخدام الفسفور الأبيض.



وخلال منشور خاص له على صفحته على موقع فيسبوك، نشر إسلام، الذي يعمل كمصور وصحفي حر، مقطع مبكي ومؤثر للمنزل وهو في حالة تدمير كاملة ويخرج من الحطام دخان ابيض كثيف قال إسلام عنه انه فسفور ابيض تضربهم به اسرائيل.



استخدام الفسفور الأبيض هو امر محرم دوليا من حيث استخدامه ضد قوات عسكرية او مدنيين.



وقنابل الفسفور الأبيض هي عبارة عن سلاح يعمل عبر امتزاج الفسفور فيه مع الأكسجين. والفسفور الأبيض عبارة عن مادة شمعية شفافة وبيضاء ومائلة للاصفرار، وله رائحة تشبه رائحة الثوم ويصنع من الفوسفات، وهو يتفاعل مع الأكسجين بسرعة كبيرة منتجا نارا ودخان أبيض كثيف، وفي حال تعرض منطقة ما بالتلوث بالفسفور الأبيض يترسب في التربة أو قاع الأنهار والبحار أو حتى على أجسام الاسماك، وعند تعرض جسم الإنسان للفسفور الأبيض يحترق الجلد واللحم فلا يتبقى الا العظم.

ويمارس العدوان الاسرائيلي اشد انواع الهجمات ضد المدنيين في غزة حيث اباد اسر وعائلات بالكامل ومحى منازل وبيوت من على وجه الأرض.

وقالت قناة "آي 24" العبرية أن قوات برية إسرائيلية نفذت توغلات برية في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، قبيل هجوم بري متوقع، وفتشت قوات المشاة والمدرعات المناطق وجمعت نتائج يمكن أن تساعد في تحديد مواقع البنية التحتية للمسلحين والرهائن.

