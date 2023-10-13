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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أم تحمل بقايا جمجمة طفلها بعد القصف الإسرائيلي في غزة.. شاهد

ام تحمل جمجمة طفلها
ام تحمل جمجمة طفلها

في رشقات استهدفت المدنيين العزل في داخل قطاع غزة المحاصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشر احد المقاطع المؤلمة لأم تحمل ما تبقى من جمجمة رأس طفلها الذي مات جراء العدوان الغاشم في فلسطين.

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ويمارس العدوان الاسرائيلي اشد انواع الهجمات ضد المدنيين في غزة حيث اباد اسر وعائلات بالكامل ومحى منازل وبيوت من على وجه الأرض.

وانتشر مقطع الفيديو الذي تصرخ فيه الأم الثكلى وتقول "يقتلون الشيوخ والأمهات والأطفال والرضع والنساء، اغيثونا من هذا العدوان المجرم".



هجوم واسع في جميع انحاء قطاع غزة
 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 أنه يشن هجوما واسع النطاق على أهداف عسكرية تابعة لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.

وقالت قناة "آي 24" العبرية أن قوات برية إسرائيلية نفذت توغلات برية في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، قبيل هجوم بري متوقع، وفتشت قوات المشاة والمدرعات المناطق وجمعت نتائج يمكن أن تساعد في تحديد مواقع البنية التحتية للمسلحين والرهائن.


ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من الجمعة، جميع المدنيين في مدينة غزة إلى الإخلاء "جنوبا"، مع دخول الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس يومها السابع.

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