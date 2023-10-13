أغلبهم نساء وصغار السن .. تفاصيل مجزرة الاحتلال ضد قوافل النازحين من شمال غزة

استهدف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 ثلاثة قوافق للنازحين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وذكر وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المواطنين الفلسطينيين استشهدوا جراء الغارات التي شنتها القوات الإسرائيلية على قوافل النازحين وأصيب نحو مائتين بعد استهداف ثلاث قوافل للفلسطينيين في مواقع مختلفة على شارعي صلاح الدين والرشيد، ممن حاولوا الوصول إلى جنوب وادي غزة، ما أدى لاستشهاد 70 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أصدر تحذيرا لسكان قطاع غزة بضرورة التوجه من شمال القطاع إلى جنوبه قرب الحدود المصرية، ورغم نزوح عدد من الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة إلا أن الاحتلال الإسرائيلي قصف قوافل النازحين وارتكب مجزرة جديدة ضد الشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطيني بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.