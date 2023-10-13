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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد أبو بكر مستنكرا العدوان على غزة: حقوق الإنسان عند إسرائيل بتقفل بعد الظهر

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

استنكر الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني، مشيدًا بالموقف المصري وتحذيرها من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوباً.

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وقال خالد أبو بكر، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه عبر قناة "on": "، مستنكرًا :"سلملي على الأمم المتحدة وحقوق الإنسان في إسرائيل، وما تقوم به تل أبيب ضد قطاع غزة"، متسائلًا:" هي حقوق الإنسان بتقفل عند إسرائيل بعد الظهر؟".

وشدد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على أن ما يحدث في غزة لم يحدث طوال عقود، وهاذ التوقيت من  أصعب اللحظات التي مرت على القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن  7 أكتوبر 2023 من أكبر الهزائم التي تلقتها إسرائيل بعد حرب أكتوبر 1973.

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