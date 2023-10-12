خالد أبو بكر عن طلبة الكليات العسكرية: عظمة وانضباط رفيع المستوى

علق الإعلامى خالد أبو بكر، على حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية اليوم بحضور الرئيس السيسى.

وأضاف خالد أبو بكر خلال برنامج "كل يوم"، المذاع عبر قناة" اون اى" قائلا: "شوفوا الاستعراضات والإمكانيات حاجة عظمة، انضباط عسكرى رفيع المستوى مصر دولة كبيرة وقوية".

وأوضح خالد أبوبكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتحدث بأريحية شديدة وثقة عندما يتحدث عن حماية حدود الدولة المصرية.

حفل تخريج دفعات جديدة

وكان وجه العميد ياسر وهبة رسالة خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية.

وأضاف ياسر وهبة قائلا: "سيادة الرئيس هل لي أن أطلب طلبا، بأن تتجول بعينيك داخل أرض طابور الكلية الحربية لـ تقر عينك بشبابك الواعدين لتطمئن ويطمئن من خلالك شعبنا، فا والله لا يليق ابدا بأمة لديها شباب يسر الناظرين مثل هؤلاء الشباب أن تقلق على مستقبلها".