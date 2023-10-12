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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اوقفوا القصف احنا ناس غلابة

"ماتوا قبل ما ياكلوا".. أم فلسطينية تنعى أطفالها في مطقع هز القلوب

ام فلسطينية تنعي
ام فلسطينية تنعي اطفالها

ولادي ماتوا قبل ما ياكلوا..سادت حالة من الالم والحزن الشديد بعد انتشار مقطع فيديو مؤثر لسيدة فلسطينية تنعي اطفالها الذين راحوا ضحايا للعدوان الاسرائيلي الغاشم على منازل المدنيين في قطاع غزة بعد قطع جميع سبل الطاقة والغذاء عن اهل القطاع فيما يعرف دوليا بجريمة محرمة.

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انتاب الحزن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على الأم الفلسطينية التي مات أطفالها بين يديها جراء القصف الإسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي.

وظهرت الام في الفيديو تصرخ بحرقة على فقدان فلذات اطبادها قائلة "احنا ناس غلابة واناشدكم بوقف العدوان علينا ، ولادي ماتوا بين ايديا قبل ما ياكلوا"



احنا ناس غلابة



وأخذت الأم الفلسطينية تصرخ قائلة: "بيكفي يا عالم بيكفي نحنا ناس غلابة، أقصفوا.. الأولاد ماتوا بدون ما ياكلوا.. يشهد عليا الله الأولاد ماتوا من غير ما ياكلوا.. يشهد علي الله بيكفى يا ناس"
كان صوت الأم الفلسطينية يصرخ من الألم، لم تبك لكنها أبكت العالم، حيث أثارت الحالة النفسية التي كانت عليها الأم الفلسطينية الثكلى صدمة لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ودشنوا هاشتاج "صرخة الأم"  

@bushra.shanan A Palestinian mother from Gaza is looking for her children who were killed by the Israeli army, after their house was demolished on them, and says that her children died lacking food and drink and feeling hungry, due to the siege. ، #gazaunderattack #Gaza #Israeli #gaza_under_attack_now #foryou #Palestinians #غزة #فلسطين #العراق #الاردن #قطر #qatar #الجزائر #تونس #المغرب #القدس #foryoupage ♬ الصوت الأصلي - Bushra Shanan

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة الآن، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وحسب الصحيفة العبرية، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سيتم توفير المزيد من التفاصيل لاحقاً.


وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت اليوم بأن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات جوية عنيفة على منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

ولادي ماتوا قبل ما ياكلوا مقطع فيديو تنعي اطفالها غزة الطاقة والغذاء

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