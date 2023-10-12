"ماتوا قبل ما ياكلوا".. أم فلسطينية تنعى أطفالها في مطقع هز القلوب

اوقفوا القصف احنا ناس غلابة

ولادي ماتوا قبل ما ياكلوا..سادت حالة من الالم والحزن الشديد بعد انتشار مقطع فيديو مؤثر لسيدة فلسطينية تنعي اطفالها الذين راحوا ضحايا للعدوان الاسرائيلي الغاشم على منازل المدنيين في قطاع غزة بعد قطع جميع سبل الطاقة والغذاء عن اهل القطاع فيما يعرف دوليا بجريمة محرمة.

انتاب الحزن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على الأم الفلسطينية التي مات أطفالها بين يديها جراء القصف الإسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي.

وظهرت الام في الفيديو تصرخ بحرقة على فقدان فلذات اطبادها قائلة "احنا ناس غلابة واناشدكم بوقف العدوان علينا ، ولادي ماتوا بين ايديا قبل ما ياكلوا"





احنا ناس غلابة





وأخذت الأم الفلسطينية تصرخ قائلة: "بيكفي يا عالم بيكفي نحنا ناس غلابة، أقصفوا.. الأولاد ماتوا بدون ما ياكلوا.. يشهد عليا الله الأولاد ماتوا من غير ما ياكلوا.. يشهد علي الله بيكفى يا ناس"

كان صوت الأم الفلسطينية يصرخ من الألم، لم تبك لكنها أبكت العالم، حيث أثارت الحالة النفسية التي كانت عليها الأم الفلسطينية الثكلى صدمة لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ودشنوا هاشتاج "صرخة الأم"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة الآن، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وحسب الصحيفة العبرية، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سيتم توفير المزيد من التفاصيل لاحقاً.



وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت اليوم بأن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات جوية عنيفة على منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة.