مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن مصر منذ بدء الأزمة الفلسطينية مستمرة في التواصل مع الشركاء الدوليين لتهدئة الاوضاع بين الطرفين في غزة، مشددا على أن إسرائيل لن تنهي عملياتها على قطاع غزة قبل 15 يوما؛ بسبب حرج الحكومة الإسرائيلية أمام الشعب.

وأوضح سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الدول الأوروبية أعلنت وقف المساعدات الإنسانية لفلسطين، في حين أنها تتحدث عن حقوق الإنسان في مصر، الأمر الذي يعد كاشفا لنوايا الغرب وأمريكا، ودلالة على أن مصر مستهدفة من الخارج.

غزة.. الهجوم الإسرائيلي البري

وبشأن الهجوم الإسرائيلي البري، أكد سمير فرج أن الخسائر ستكون فادحة حال قيام إسرائيل بتلك العملية في قواتهم؛ مستشهدا بما قامت به عناصر المقاومة في السويس قبيل حرب أكتوبر، وإحداث خسائر في جيش العدو آنذاك.

غزة.. ضربات كبيرة للدبابات الإسرائيلية

وتابع سمير فرج: «الفلسطينيين مستنيين العملية البرية خلال ساعات بفارغ الصبر، وحماس لديها كمية كبيرة من الأنفاق مما سيساعدها على تنفيذ ضربات كبيرة للدبابات الإسرائيلية».

رسالة للشعب المصري

ووجه اللواء سمير فرج رسالة للشعب المصري قائلا: مصر تتعرض لحملة كبيرة من الخارج، والاتجاهات الأربعة لدينا مهددة، ومصر ستبقى مضيئة بجيشها وشعبها ورئيسها.



