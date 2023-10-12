باحث: ما يحدث في غزة نفق مظلم.. والدور المصري هو الضوء الوحيد

أكد شادي محسن باحث بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ما يحدث في قطاع غزة لا ينبئ بالخير، فهو نفق مظلم.

وقال شادي محسن في حواره على قناة “ إكسترا نيوز”، :" الضوء الوحيد في هذا النفق سيكون دور مصر المنتظر متعدد المراحل بداية من أول الأزمة حتى الآن.

وأضاف "محسن" أن الدور المصري بدأ دبلوماسيا ثم سياسيا ثم إنسانيا ثم تنمويا بانضمام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة.

وتابع، أن كل السيناريوهات في فلسطين وقطاع غزة لها مؤشرات حاكمة، لافتًا إلى أن المؤشر الثابت والحاكم في كل السيناريوهات المفتوحة هو الدور المصري وما ستقدمه مصر مثل الممر الإنساني والضغط على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والاتصال مع طرف إقليمي أو دولي.