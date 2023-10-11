غزة تحت الحصار.. هل تتدخل «دلتا فورس» لإنقاذ الاحتلال من «طوفان الأقصى»؟

وسط استمرار الهجمات المتبادلة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال لليوم الخامس على التوالي، استطاعت المقاومة احتجاز نحو 100 إلى 150 رهينة من جنسيات مختلفة. ما تسبب في إعراب واشنطن عن قلقها البالغ ودفع الرئيس الأمريكي، جو بايدن بتوجيه تعليماته لإرسال معدات عسكرية وفرق خاصة إلى تل أبيب لتحرير الرهائن.

وبالفعل وفقا لتقارير أمريكية وصلت أمس السبت حاملة الطائرات الأمريكية الأكبر في العالم “يو إس إس جيرالد فورد”. بالإضافة إلى ذلك، وصل اليوم أيضا فرقة أمريكية خاصة تدعي “دلتا فورس”، التي تمتاز بقدرات خاصة وكفاءة عسكرية غير مسبوقة في تحرير الرهائن بالقرب من غزة، للتدخل إذا تطلب الأمر.. حسبما ذكرت صحيفة “ذا ماسنجر”.

من هي "دلتا فورس"؟

تعد قوات دلتا فورس هي إحدى وحدات القوات الخاصة الأمريكية، تعمل على مهمات تحرير الرهائن والاستطلاع والعمليات الصغيرة والدعم الخاص وتقوم بمكافحة "العمليات الإرهابية" وتعتمد على الإنزال الجوي والاشتباك، وتتولى عمليات الاستطلاع وإجراء بعثات سرية لحفظ أمن الولايات المتحدة. حسبما ذكرت شبكة "بي بي سي".

وتم تأسيس قوات "دلتا فورس" أواخر عام 1977 بعد وقوعِ العديد من الحوادث "الإرهابية" كما يصفها الجيش الأمريكي، خلال حربِ فيتنام لجمعِ المعلومات الاستخبارية في المناطق النائية في جنوب فيتنام.

وشاركت الوحدة أيضا في غزو أفغانستان عام 2001، والعراق ما بين عام 2003 و2011، ونفذت عملية "الفجر الأحمر" الشهيرة للقبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

حالة تأهب قصوى

وفقا لتقارير أمريكية، فإن قوات "دلتا فورس" الخاصة وغيرها من القوات الخاصة باتت على مقربة من غزة، للتدخل إذا طلبت إسرائيل.

ولكن، في هذه المرحلة، لا يوجد ما يشير إلى أنه سيتم إصدار أوامر لقوات العمليات الخاصة بالتسلل إلى الأراضي التي تسيطر عليها المقاومة الفلسطينية لتهريب الرهائن، حسبما ذكرت صحيفة "ذا ماسنجر" نقلاً عن مصادر لم تذكر اسمها.

وذكرت الصحيفة، أن "بايدن" أرسل أيضًا خبراء في إنقاذ الرهائن لتقديم المشورة لجيش الدفاع الإسرائيلي بشأن جهود استعادتهم.. وسيساعد أعضاء مجتمع الاستخبارات الأمريكي بالإضافة إلى عناصر من القيادة المركزية الأمريكية وقيادة العمليات الخاصة القوات الإسرائيلية في العمليات الاستخباراتية.

احتمالية التدخل

بحسب خبراء عسكريين، فإن قوات دلتا فورس لديها قدرات عالية في تنفيذ عمليات خطف أو اغتيال قادة مقاومة فلسطينية، كما فعلت في حالة صدام حسين وأبو بكر البغدادي، ولكنها تواجه صعوبات في التحرك داخل قطاع غزة بسبب الكثافة السكانية والتضاريس المعقدة والمنظومة الأمنية للمقاومة.