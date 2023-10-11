الأمم المتحدة: نثمن دور مصر في محاولات إيصال المساعدات إلى قطاع غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إنه يثمن دور مصر في محاولات إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء الهجمات من جنوب لبنان على إسرائيل، مشيرا إلى أنه يجب تجنب اتساع الصراع.

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بإطلاق سراح كافة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وكان البيت الأبيض، قال في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وإسرائيل على فتح ممرات آمنة في قطاع غزة لإيصال المساعدات.

كما أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلاً عن مصادر مصرية، بأن القاهرة تناقش مع واشنطن إيصال مساعدات لغزة مع وقف إطلاق نار محدود.

وأفادت مصادر بأن مصر تقترح هدنة لمدة 6 ساعات لإيصال مساعدات إنسانية لغزة.

كما أفادت مصادر شبكة "العربية"، بأن مصر تلقت تعهدا من المقاومة الفلسطينية بعدم إساءة معاملة الأسرى الأجانب ومزدوجي الجنسية.