عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: نثمن دور مصر في محاولات إيصال المساعدات إلى قطاع غزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إنه يثمن دور مصر في محاولات إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء الهجمات من جنوب لبنان على إسرائيل، مشيرا إلى أنه يجب تجنب اتساع الصراع.

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بإطلاق سراح كافة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وكان البيت الأبيض، قال في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وإسرائيل على فتح ممرات آمنة في قطاع غزة لإيصال المساعدات.

كما أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلاً عن مصادر مصرية، بأن القاهرة تناقش مع واشنطن إيصال مساعدات لغزة مع وقف إطلاق نار محدود.

بلينكن: سنتحدث مع مصر وإسرائيل بشأن ممر إنساني لإيصال المساعدات

ذعر في أمريكا.. البيت الأبيض: التقارير الواردة من إسرائيل كارثية

وأفادت مصادر بأن مصر تقترح هدنة لمدة 6 ساعات لإيصال مساعدات إنسانية لغزة.

كما أفادت مصادر شبكة "العربية"، بأن مصر تلقت تعهدا من المقاومة الفلسطينية بعدم إساءة معاملة الأسرى الأجانب ومزدوجي الجنسية.

مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

وزير خارجية إيطاليا يوجه طلبا عاجلا إلى الرئيس السيسي بعد قصف غزة

تنبيه عاجل لجميع سكان إسرائيل بدخول الملاجئ | جيش الاحتلال يعلق

غزة ولبنان والجولان .. هجوم ثلاثي على إسرائيل

موضوعات متعلقة

رسالة عاجلة من أردوغان إلى ولي العهد السعودي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

تعليق قوي من بوتين على دعوات تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء

معدات عسكرية وأموال .. إسرائيل تجمع التبرعات

شاهد.. لحظة اختباء وزير خارجية بريطانيا بعد انطلاق صافرات الإنذار أثناء زيارته لإسرائيل

ذعر في أمريكا.. البيت الأبيض: التقارير الواردة من إسرائيل كارثية

الصحة الفلسطينية: استشهاد 28 شخصا وإصابة 150 في الضفة الغربية

بمشاركة قطر.. أمريكا تتدخل لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية

انخفاض شديد لـ الدولار بعد معلومة عن قرار خطير لـ الفيدرالي الأمريكي

ترشيحاتنا

حزب الحرية المصري في ضيافة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

أردوغان يبحث مع حماس الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين

رسميًا.. «الوزراء الإسرائيلي» يعلن تشكيل حكومة طوارئ ومجلس حرب

مكملتش 6 شهور| مصري يستغيث لإنقاذ زوجته الفلسطينية وابنته

مشوار منتخب مصر قبل انطلاق أمم إفريقيا بـ كوت ديفوار

شكري يناقش مع نظيره الإيطالي التعاون الثنائي ومحاربة الهجرة غير الشرعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير .. شاهد صورة ياسمين عز بالذكاء الاصطناعي تشعل السوشيال ميديا

مفاجأة .. دراسة تكشف أسبابًا تجعلك تعيش 100 سنة

بقت عروسة.. خطوبة طفلة طيور الجنة تثير الجدل علي السوشيال ميديا |شاهد

حجاب أبيض .. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بـ الزي الإماراتي |شاهد

فيديو

مقدم 25 ألف جنيه| تفاصيل وشروط حجز شقق من جنة وسكن مصر

دعم الفلسطينيين المدنيين واجب شرعي.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية

كل احتلال إلى زوال.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية والفلسطينيين

تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ