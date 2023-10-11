ذعر في أمريكا.. البيت الأبيض: التقارير الواردة من إسرائيل كارثية

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن هناك قائمة طويلة من الجهات الفاعلة في المنطقة مُعادية لإسرائيل ومنها حزب الله، مؤكدًا أنه واشنطن تشعر بالقلق إزاء ذلك.

وأوضح البيت الأبيض أن “واشنطن لم تر أي جهة فاعلة في المنطقة تحاول توسيع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس بشكل مُتعمد”.

وأكد أن "الولايات المتحدة قلقة من ضربات حزب الله اللبناني تجاه إسرائيل".

وفي وقت سابق من اليوم، قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا اقتضى الأمر.

وأوضح البيت الأبيض، أن “الولايات المتحدة تجري مناقشات مع الكونجرس لتقديم مزيد من التمويل لأوكرانيا وإسرائيل”.

وأكد أن “التقارير الواردة من إسرائيل كارثية”.

ولفت البيت الأبيض، إلى أن “17 أمريكيًا في عداد المفقودين في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس”.