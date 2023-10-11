عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ذعر في أمريكا.. البيت الأبيض: التقارير الواردة من إسرائيل كارثية

حزب الله
حزب الله

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن هناك قائمة طويلة من الجهات الفاعلة في المنطقة مُعادية لإسرائيل ومنها حزب الله، مؤكدًا أنه واشنطن تشعر بالقلق إزاء ذلك.

وأوضح البيت الأبيض أن “واشنطن لم تر أي جهة فاعلة في المنطقة تحاول توسيع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس بشكل مُتعمد”.

وأكد أن "الولايات المتحدة قلقة من ضربات حزب الله اللبناني تجاه إسرائيل".

وفي وقت سابق من اليوم، قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا اقتضى الأمر.

وأوضح البيت الأبيض، أن “الولايات المتحدة تجري مناقشات مع الكونجرس لتقديم مزيد من التمويل لأوكرانيا وإسرائيل”.

طوفان الأقصى.. إسرائيل تحت القصف وصفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

الاحتلال يواجه كارثة.. أمريكا تستعد للتحرك عسكريا لإنقاذ إسرائيل

وأكد أن “التقارير الواردة من إسرائيل كارثية”.

ولفت البيت الأبيض، إلى أن “17 أمريكيًا في عداد المفقودين في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس”.

حزب الله واشنطن إسرائيل البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

وزير خارجية إيطاليا يوجه طلبا عاجلا إلى الرئيس السيسي بعد قصف غزة

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

تنبيه عاجل لجميع سكان إسرائيل بدخول الملاجئ | جيش الاحتلال يعلق

غزة ولبنان والجولان .. هجوم ثلاثي على إسرائيل

موضوعات متعلقة

بمشاركة قطر.. أمريكا تتدخل لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية

انخفاض شديد لـ الدولار بعد معلومة عن قرار خطير لـ الفيدرالي الأمريكي

الاحتلال يواجه كارثة.. أمريكا تستعد للتحرك عسكريا لإنقاذ إسرائيل

أمريكا: نعمل مع مصر وإسرائيل على فتح ممرات آمنة في غزة لإيصال المساعدات

المقاومة الفلسطينية تدخل سديروت .. وتحذير عاجل من الاحتلال للمستوطنين

الجمهوريون في النواب الأمريكي يختارون سكاليس لرئاسة المجلس

قطع المياه عن مليون شخص.. الاحتلال يتسبب في مأساة جديدة بقطاع غزة

بسبب إيران.. أمريكا تخشي استهداف قواتها في الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

إعلام إسرائيلي: كذبنا على أنفسنا بأن تل أبيب قادرة على ردع المقاومة الفلسطينية

إعلان الطوارئ واستدعاء عام لجنود الاحتياط.. إجراء عاجل من الكنيست الإسرائيلي

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة زامبيا وديًا غدًا

يلتصق بالجلد ويخترق العظام.. ما هو الفسفور الأبيض «المحرم دوليًا» المُتسبب بمأساة غزة؟

حزب الحرية المصري في ضيافة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

أردوغان يبحث مع حماس الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير .. شاهد صورة ياسمين عز بالذكاء الاصطناعي تشعل السوشيال ميديا

مفاجأة .. دراسة تكشف أسبابًا تجعلك تعيش 100 سنة

بقت عروسة.. خطوبة طفلة طيور الجنة تثير الجدل علي السوشيال ميديا |شاهد

حجاب أبيض .. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بـ الزي الإماراتي |شاهد

فيديو

مقدم 25 ألف جنيه| تفاصيل وشروط حجز شقق من جنة وسكن مصر

دعم الفلسطينيين المدنيين واجب شرعي.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية

كل احتلال إلى زوال.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية والفلسطينيين

تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ